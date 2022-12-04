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NBA／維金斯轟賽季新高36分 聯手柯瑞擊落火箭

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
維金斯展現驚人火力。 美聯社
維金斯展現驚人火力。 美聯社

先前面對火箭，勇士靠著湯普森（Klay Thompson）轟進10顆三分球獨拿41分的火力優勢，以7分之差取勝。

今天勇士回到主場迎戰火箭，湯普森因傷並未上陣，但維金斯（Andrew Wiggins）補上得分缺口，全場砍進8顆三分球攻下賽季新高36分，加上柯瑞（Stephen Curry）也繳出30分10助攻的成績，協助勇士以120比101取得勝利。

勇士在歷經前10戰吞下7敗的低潮後，之後的14場比賽贏下10勝，戰績追上快艇，已經逼近西區前6強。

這是柯瑞本季第2次單場至少拿到30分10助攻，同時也是本季第2次至少命中8顆三分球；波爾（Jordan Poole）延續手感，14投8中包括5記三分球，拿到21分5助攻，先前他8場比賽只投進12顆三分球，但近兩戰他就砍進了12顆三分球。

勇士開賽就展現流暢攻勢，單節命中7記三分球，投籃命中率高達65.2%，豪取39分；勇士一路領先，一度拉開25分差，雖然火箭在第四節靠著一度將比分追到僅差4分，戰況看似拉警報，但穆迪（Moses Moody）先是命中三分球，隨後柯瑞補上2記外線，維金斯也命中跳投，勇士穩住局勢，順利收下比賽。

火箭方面以波特（Kevin Porter Jr.）的20分為最高，格林（Jalen Green）13分，不過兩人35投僅12中；伊森（Tari Eason）13分10籃板。

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