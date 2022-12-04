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世足賽／日本板凳一再踢出奇蹟 堂安律形容26人對11人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

日本連續兩屆世足賽闖進16強，明晚將對決上屆亞軍克羅埃西亞，能否再創奇蹟值得期待，24歲好手堂安律被喻為「世界盃超級替補」，相信日本板凳實力堅強，對比賽勝負將有決定性的影響，他說：「一場比賽11人對11人，但我們是26人對11人。」

日本1998年首次在世界盃亮相，已經連續7屆晉級，總教練森保一期待明天扳倒克羅埃西亞，締造隊史首次8強紀錄；本屆世足賽修改規則，允許5名替補隊員登場，堂安律認為這項規定對日本有利，隊上替補戰力絕對有能力改變比賽。

日本在分組賽以2勝1敗搶下E組龍頭，先後擊敗德國、西班牙轟動國際足壇；日本在這3場比賽一共踢進4球，其中3球是替補員建功，堂安律就包辦兩球。

日本明晚11點對決F組排名第2的克羅埃西亞，堂安律如果有機會進球，將是隊史首位在單屆世足賽攻進3球的球員，他說：「一直專心練球，試著忘記已經踢進兩球，最重要是球隊闖過16強賽。」

克羅埃西亞4年前在俄羅斯世足賽冠軍戰2：4不敵法國，隊史首次獲得亞軍，堂安律表示，克羅埃西亞是堅韌、頑強的球隊，擁有很多老將，處理比賽經驗豐富，上屆賽事有兩場PK戰、1場延長賽獲勝就是例子。

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