NBA／阿努諾比平本季得分紀錄 暴龍輕鬆碾壓魔術
先前客場連吞2敗的暴龍，今天在主場面對聯盟戰績最差的魔術，打來可謂輕鬆寫意，沒有遭遇太大的抵抗，下半場一度領先33分之多，最後是以121比108贏得勝利。
阿努諾比（OG Anunoby）全場17投12中，攻下32分4助攻3抄截，追平本季個人得分紀錄；席亞康（Pascal Siakam）得到26分10助攻8籃板3抄截，差點演出大三元。巴恩斯（Scottie Barnes）貢獻17分14籃板4助攻2抄截，范弗利特（Fred VanVleet）13分7助攻3抄截。
魔術近期吞下8連敗，戰績持續在聯盟墊底。小寶兒（Bol Bol）進帳18分7籃板，洛斯（Terrence Ross）18分。
This OG no-look dime 👀— NBA (@NBA) December 4, 2022
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