NBA／阿努諾比平本季得分紀錄 暴龍輕鬆碾壓魔術

先前客場連吞2敗的暴龍，今天在主場面對聯盟戰績最差的魔術，打來可謂輕鬆寫意，沒有遭遇太大的抵抗，下半場一度領先33分之多，最後是以121比108贏得勝利。 阿努諾比（OG Anunoby）全場1

2022-12-04 11:33