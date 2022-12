NBA／阿努諾比平本季得分紀錄 暴龍輕鬆碾壓魔術

先前客場連吞2敗的暴龍,今天在主場面對聯盟戰績最差的魔術,打來可謂輕鬆寫意,沒有遭遇太大的抵抗,下半場一度領先33分之多,最後是以121比108贏得勝利。

阿努諾比(OG Anunoby)全場17投12中,攻下32分4助攻3抄截,追平本季個人得分紀錄;席亞康(Pascal Siakam)得到26分10助攻8籃板3抄截,差點演出大三元。巴恩斯(Scottie Barnes)貢獻17分14籃板4助攻2抄截,范弗利特(Fred VanVleet)13分7助攻3抄截。

魔術近期吞下8連敗,戰績持續在聯盟墊底。小寶兒(Bol Bol)進帳18分7籃板,洛斯(Terrence Ross)18分。

