NBA／對裁判使用不當言語 莫蘭特遭罰35000美元
在灰熊先前不敵灰狼的比賽中，當家球星莫蘭特（Ja Morant）遭到驅逐出場，今天聯盟針對其使用不當言語和沒有及時離開球場，將罰款35000美元。
莫蘭特當時是在面對裁判時使用了一些不當言語，因此遭到驅逐出場，而後他又在場上屢有微詞，延遲離開球場，聯盟因此追加後續的處分。而在莫蘭特被驅逐之前，隊友布魯克斯（Dillon Brooks）也是和裁判出現言語上的交換遭到驅逐。
莫蘭特在比賽結束後還意有所指的發文諷刺裁判「力量太強大」。
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