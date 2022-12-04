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NBA／公鹿雙核心缺陣仍輕取黃蜂 諾拉：陣容深度夠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波提斯(左)、諾拉聯手助公鹿止敗。 美聯社
波提斯(左)、諾拉聯手助公鹿止敗。 美聯社

昨晚在自家飲恨敗給湖人的公鹿，隨即趕往夏洛特準備「背靠背」的比賽。儘管兩大核心安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和哈勒戴（Jrue Holiday）均缺席，但在雙方實力仍有差距之下，公鹿還是掌控比賽局面，最終以105比96拿下勝利。

波提斯（Bobby Portis）頂替先發攻下20分8籃板7助攻，諾拉（Jordan Nwora）拿到17分，洛培茲（Brook Lopez）14分6籃板6阻攻，卡特（Jevon Carter）14分6助攻5籃板2抄截。

「在對方命中幾個高難度進球後，我們開始在防守端施壓，而在進攻方面我們也是積極分享球權，命中一些重要進球。這場比賽只是展現了我們陣容有多深厚，人人都是可用之兵。」諾拉賽後表示。

黃蜂陣中雖然3人得分超過20分，比賽中有多次追近比分，但還是難以越雷池一步。洛齊爾（Terry Rozier）拿下26分5籃板4助攻，麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）21分5籃板，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）20分，普拉里（Mason Plumlee）13分11籃板3助攻。

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