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NBA／沙波尼斯高效率助國王大勝 祖巴茲無奈人手欠缺

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
沙波尼斯(後)高效率輸出寫紀錄。 美聯社
沙波尼斯(後)高效率輸出寫紀錄。 美聯社

面對人手嚴重短缺的快艇，前往洛城踢館的國王把握機會，在沙波尼斯（Domantas Sabonis）11投10中高效率攻下24分6助攻5籃板的帶動下，全隊7人得分超過雙位數，展現壓倒性的火力優勢，終場以123比96痛宰對手，迫使快艇吞下賽季最慘敗仗。

沙波尼斯首節就拿下15分，國王團隊得到38分，半場打完就以60比38奠定了比賽基調；快艇一路挨打，在最近6場比賽中輸了4場。穆雷（Keegun Murray）拿下23分7籃板，福克斯（De'Aaron Fox）14分6籃板4助攻。

賽後沙尼斯波也談到這場比賽太早進行的問題。「我們沒有稍微小睡一下的時間，我習慣賽前稍微睡一下，但今天比賽太早打了，我得去克服這問題才行。」

根據統計，沙波尼斯成為國王隊史第4位能在單場以超過9成命中率至少拿到20分5籃板5助攻的球員，先前3人分別是巴恩斯（Harrison Barnes）、荷姆斯（Richaun Holmes）、米勒（Brad Miller）。

國王在開季前21場比賽中拿下12勝9敗，這是自2004-05年以來最好的表現。「我沒有設定我們20場比賽之後要做到什麼，或是10場、50場後要做到什麼目標。我只知道我接受了一個工作後不會慢條斯理去打造球隊。」國王主帥布朗（Mike Brown）說。

由於雙方比分差距過大，一些快艇主場球迷提前就離開球館，在比賽後段甚至還響起了「Light The Beam」的國王本季口號，氣氛略顯尷尬。

對於球隊眼前可用之兵有限的窘境，快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）無奈表示：「這令人感到疲累。我們已經打了很多這樣的比賽，這很艱難。在他們回歸之前，我們必須要挺住。」組巴茲拿到13分15籃板，曼恩（Terance Mann）13分，波士頓（Brandon Boston Jr.）18分。

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