NBA／沙波尼斯高效率助國王大勝 祖巴茲無奈人手欠缺

面對人手嚴重短缺的快艇,前往洛城踢館的國王把握機會,在沙波尼斯(Domantas Sabonis)11投10中高效率攻下24分6助攻5籃板的帶動下,全隊7人得分超過雙位數,展現壓倒性的火力優勢,終場以123比96痛宰對手,迫使快艇吞下賽季最慘敗仗。

沙波尼斯首節就拿下15分,國王團隊得到38分,半場打完就以60比38奠定了比賽基調;快艇一路挨打,在最近6場比賽中輸了4場。穆雷(Keegun Murray)拿下23分7籃板,福克斯(De'Aaron Fox)14分6籃板4助攻。

賽後沙尼斯波也談到這場比賽太早進行的問題。「我們沒有稍微小睡一下的時間,我習慣賽前稍微睡一下,但今天比賽太早打了,我得去克服這問題才行。」

根據統計,沙波尼斯成為國王隊史第4位能在單場以超過9成命中率至少拿到20分5籃板5助攻的球員,先前3人分別是巴恩斯(Harrison Barnes)、荷姆斯(Richaun Holmes)、米勒(Brad Miller)。

Domantas Sabonis is on 🔥 in LA! 17 PTS 5 AST 7/7 FGM 📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/I0jhNNRHCU

國王在開季前21場比賽中拿下12勝9敗,這是自2004-05年以來最好的表現。「我沒有設定我們20場比賽之後要做到什麼,或是10場、50場後要做到什麼目標。我只知道我接受了一個工作後不會慢條斯理去打造球隊。」國王主帥布朗(Mike Brown)說。

由於雙方比分差距過大,一些快艇主場球迷提前就離開球館,在比賽後段甚至還響起了「Light The Beam」的國王本季口號,氣氛略顯尷尬。

對於球隊眼前可用之兵有限的窘境,快艇中鋒祖巴茲(Ivica Zubac)無奈表示:「這令人感到疲累。我們已經打了很多這樣的比賽,這很艱難。在他們回歸之前,我們必須要挺住。」組巴茲拿到13分15籃板,曼恩(Terance Mann)13分,波士頓(Brandon Boston Jr.)18分。

"LIGHT THE BEAM!" chants took over Crypto after the Kings blew out the Clippers by 27 🔦🗣️ pic.twitter.com/7EPIqgu37Y