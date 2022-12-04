NBA／獨行俠下半場找回準星 基德：我們是三分決生死的球隊

近期遭遇亂流、敗場不斷的獨行俠，甚至還在延長賽中不敵東區倒數第2的活塞，勝率跌破5成大關。不過今天在作客紐約的比賽中，獨行俠找回外線準星，全場砍進24顆三分球，特別是小哈德威（Tim Hardaway Jr.）一人獨拿28分，給了唐西奇（Luka Doncic）最大奧援，幫助球隊以121比100輕取對手。

小哈德威此戰轟進8顆三分球，成為隊史第2位累積5次單場至少8顆三分球的球員，全場28分之中有17分出現在下半場。獨行俠克服前兩節命中率欠佳的麻煩，下半場發揮外線火力，打出69比41的比分差距，進而大幅超前拉開比分。

Luka Doncic and Tim Hardaway Jr showed out in the Mavs' win.



Luka: 30 PTS, 8 REB, 7 AST, 3 BLK

THJ: 28 PTS, 7 REB, 8 3PM pic.twitter.com/Y0SWvFeeD2 — NBA (@NBA) December 3, 2022

「休息室裡面的所有人都帶著笑容，這感覺很好，」總教練基德（Jason Kidd）表示，「每個人都能投進，我們分享球權，以正確的方式打球。我們是一支靠三分球決定生死的球隊，而今天我們命中了那些球。」

唐西奇上半場11投僅3中得到11分，手感並不理想，不過他在後面兩節找回感覺，10次出手命中8球，包括3顆三分球在內，攻下19分，整場比賽他還是繳出30分8籃板7助攻3阻攻的表現。

「在上半場的比賽中，我基本上沒太多參與。之後要帶著能量走出休息室迎接後續的比賽是一大挑戰。」唐西奇說。除了兩人合拿58分外，丁威迪（Spencer Dinwiddie）補上17分9籃板9助攻，克萊柏（Maxi Kleber）和布拉克（Reggie Bullock）也都得分雙位數。

尼克陣中以藍道（Julius Randle）的24分5籃板3助攻表現較佳，奎克利（Immanuel Quickley）23分6籃板，巴瑞特（RJ Barrett）13分6籃板3助攻。

而離開達拉斯後首度面對前東家的布朗森（Jalen Brunson），表現並不突出，11投5中得到13分3助攻2籃板，比賽季平均還要差。「他們今晚打得很好。」布朗森說。和獨行俠一樣，尼克近期狀態也不盡理想，8場比賽吞下6敗。

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