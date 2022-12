NBA／獨行俠下半場找回準星 基德：我們是三分決生死的球隊

近期遭遇亂流、敗場不斷的獨行俠,甚至還在延長賽中不敵東區倒數第2的活塞,勝率跌破5成大關。不過今天在作客紐約的比賽中,獨行俠找回外線準星,全場砍進24顆三分球,特別是小哈德威(Tim Hardaway Jr.)一人獨拿28分,給了唐西奇(Luka Doncic)最大奧援,幫助球隊以121比100輕取對手。

小哈德威此戰轟進8顆三分球,成為隊史第2位累積5次單場至少8顆三分球的球員,全場28分之中有17分出現在下半場。獨行俠克服前兩節命中率欠佳的麻煩,下半場發揮外線火力,打出69比41的比分差距,進而大幅超前拉開比分。

Luka Doncic and Tim Hardaway Jr showed out in the Mavs' win.



Luka: 30 PTS, 8 REB, 7 AST, 3 BLK

THJ: 28 PTS, 7 REB, 8 3PM pic.twitter.com/Y0SWvFeeD2