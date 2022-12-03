NBA／嫌公鹿字母哥罰球太慢 衛少學球迷幫計時

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因為罰球的間隔太長，客場球迷都會幫他計時，希望他能快一點出手，並干擾他罰球。今日客場出戰的湖人並沒有球迷的幫忙，但衛斯特布魯克卻扮演起這個角色，成為本場最趣味的畫面。

原先衛斯特布魯克想用奇怪的動作干擾，卻被裁判警告，反而讓字母哥多罰1球。隨後衛斯特布魯克乾脆直接在一旁高喊，「讓我們數到1，數到2，數到3...」，可惜沒有發揮作用，字母哥還是罰進這球。

amazing sequence here.



Giannis is awarded a re-do because of Westbrook’s actions during the attempt. Russ then decides to start screaming a count to ten at the same ref when Giannis steps to line.https://t.co/GCxZumDUAY pic.twitter.com/WzayRSw8Dv — Rob Perez (@WorldWideWob) 2022年12月3日

球迷也在影片留言區表示，「他真的很搞笑」、「他是對的，字母哥花太多時間了」、「感謝這個裁判沒有給他技術犯規」。也有球迷秀出自己的手機計時器，討論這次罰球到底花了多少時間。

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