NBA／被巴克利說「缺乏安全感 」KD回嗆：小丑沒資格批評

巴克利（Charles Barkley）日前上美國媒體《Bleacher Report》的節目時評價杜蘭特（Kevin Durant），「我很喜歡杜蘭特，但他缺乏安全感，說一點事情就生氣。」今日杜蘭特也在推特上回擊巴克利。

巴克利說，「杜蘭特不需要對每件事都做出回應，因為每個人對事情都有不同的看法。我曾經評價他，『需要在勇士以外的球隊拿下總冠軍，證明自己。』他就生氣了，但我是評論員，我不會管他的感受，他也不該太在意。」

結果巴克利這番言論被杜蘭特看見，杜蘭特直接在推特開嗆：「這個小丑沒有資格批評神，我跟他一點實際互動都沒有。」