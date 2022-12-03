NBA／比分與賽程 湖人三巨同場發威技壓公鹿字母哥

湖人今日作客東區強權公鹿的主場，在全隊將士用命的情況下成功拿下勝利。其中衛斯特布魯克（Russell Westbrook）一次撲倒在地上的搶球畫面，被湖人官方推特上傳，讓湖人球迷直呼：「不要交易他了！

2022-12-03 16:34