NBA／比分與賽程 湖人三巨同場發威技壓公鹿字母哥
NBA 12月03日戰績
巫師 116:117 黃蜂
金塊 109:117 老鷹
熱火 120:116(OT) 塞爾蒂克
暴龍 105:114 籃網
魔術 96:107 騎士
湖人 133:129 公鹿
76人 109:117 灰熊
鵜鶘 117:99 馬刺
火箭 122:121 太陽
溜馬 119:139 爵士
公牛 111:119 勇士
NBA 12月04日賽程
01:30 獨行俠 vs. 尼克
05:00 國王 vs. 快艇
07:00 公鹿 vs. 黃蜂
09:00 雷霆 vs. 灰狼
09:00 魔術 vs. 暴龍
09:30 火箭 vs. 勇士 (緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 拓荒者 vs. 爵士(緯來體育台D_Live)
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