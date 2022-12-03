NBA／衛少奮力搶球助三巨頭連線進球 湖人球迷：不要交易他

湖人今日作客東區強權公鹿的主場，在全隊將士用命的情況下成功拿下勝利。其中衛斯特布魯克（Russell Westbrook）一次撲倒在地上的搶球畫面，被湖人官方推特上傳，讓湖人球迷直呼：「不要交易他了！」

這球發生在比賽最關鍵的時刻，湖人以130比127領先，比賽時間還剩1分13秒，公鹿球員米道頓（Khris Middleton）一個不經營的漏球，衛斯特布魯克見狀直接奔向那球並撲倒在地，讓後方的詹姆斯（LeBron James）可以接到球，快攻傳給跟進的戴維斯（Anthony Davis）灌籃得分。

HUSTLE WESTBROOK pic.twitter.com/NEg6xfPUCf — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2022年12月3日

看見這個比賽畫面的湖人球迷，紛紛在網路留言區寫道：「不要交易他！」、「沒有人會像他那樣子搶球！」賽後戴維斯也大讚，「這就是湖人式的籃球，我們不會在乎外界的流言，我們只想取勝。」

詹姆斯也稱讚衛斯特布魯克，「他開始享受比賽，打出關鍵球，幫助我們贏下比賽。」