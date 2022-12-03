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NBA／詹姆斯一夜創下3大紀錄 直言是三巨頭成軍後最佳表現

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯今晚生涯助攻數升至第6、出賽數第13，與衛斯特布魯克共創罕見紀錄。 美聯社
詹姆斯今晚生涯助攻數升至第6、出賽數第13，與衛斯特布魯克共創罕見紀錄。 美聯社

湖人今日在客場擊敗東區強權公鹿，除了戴維斯（Anthony Davis）打出本季代表作之外，詹姆斯（LeBron James）也繳出準大三元表現，並打破魔術強森（Magic Johnson）的助攻紀錄，獨居歷史第6，另外例行賽出賽次數，也超越羅賓森（Clifford Robinson）獨居歷史第13。

詹姆斯賽後受訪時也提到打破紀錄的事，「這個意義相當重大來，魔術強森的比賽非常有感染力，球員都喜歡和他打球，他能讓隊友參與進攻，變得更好。我一直都佩服他，更酷的是我穿著湖人制服，我知道他對湖人的意義是什麼。」

詹姆斯也向記者表示，「這場比賽是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）來到湖人以來，三巨頭打過最好的比賽。」

本場比賽戴維斯攻下本季新高的44分。詹姆斯攻下28分11助攻8籃板，且沒有發生失誤，生涯助攻次數10144次，超越魔術強森的10133次排名第6。衛斯特布魯克15分11助攻，同樣也沒有任何失誤，兩人同時助攻10次以上0失誤，是NBA歷史第二次發生。

Russell Westbrook LeBron James Anthony Davis 湖人

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