聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／詹姆斯一夜創下3大紀錄 直言是三巨頭成軍後最佳表現
湖人今日在客場擊敗東區強權公鹿，除了戴維斯（Anthony Davis）打出本季代表作之外，詹姆斯（LeBron James）也繳出準大三元表現，並打破魔術強森（Magic Johnson）的助攻紀錄，獨居歷史第6，另外例行賽出賽次數，也超越羅賓森（Clifford Robinson）獨居歷史第13。
詹姆斯賽後受訪時也提到打破紀錄的事，「這個意義相當重大來，魔術強森的比賽非常有感染力，球員都喜歡和他打球，他能讓隊友參與進攻，變得更好。我一直都佩服他，更酷的是我穿著湖人制服，我知道他對湖人的意義是什麼。」
詹姆斯也向記者表示，「這場比賽是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）來到湖人以來，三巨頭打過最好的比賽。」
本場比賽戴維斯攻下本季新高的44分。詹姆斯攻下28分11助攻8籃板，且沒有發生失誤，生涯助攻次數10144次，超越魔術強森的10133次排名第6。衛斯特布魯克15分11助攻，同樣也沒有任何失誤，兩人同時助攻10次以上0失誤，是NBA歷史第二次發生。
LeBron James & Russell Westbrook each had 11 assists and 0 turnovers tonight.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2022年12月3日
They are the 2nd duo since turnovers became official in 1977-78 to each have 10 assists and 0 TO in the same game, joining D.J. Augustin & Boris Diaw of the 2011 Bobcats. pic.twitter.com/DKlENpHZah
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言