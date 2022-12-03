快訊

本土+1萬3098、境外+54、死亡+33 較上周降幅0.9%

苗栗銅鑼三層樓透天厝火警 國中小姊弟3人無生命徵象

孟耿如兼顧工作、育兒身心俱疲 怨黃子佼這件事嘆：我自己選的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／格林關鍵三分+防守鎖定勝局 勇士主場驚險退公牛

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(右)最後多次關鍵防守替勇士守住勝利。 美聯社
格林(右)最後多次關鍵防守替勇士守住勝利。 美聯社

本季主場9勝1敗的勇士，今日在主場迎戰來訪的公牛，靠著第六人波爾（Jordan Poole）大爆發砍下30分，加上格林（Draymond Green）關鍵的三分球及防守，成功以119比111驚險擊退公牛。

雙方在首節互有領先，波爾單節獨得14分，幫助勇士以2分領先進入第二節。公牛的進攻狀態在第二節後段明顯下滑，最後3分鐘只拿到4分，勇士則靠著替補後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）在半場結束前的三分球，將比分改寫為63比52。

第三節勇士持續保持不錯的近攻狀況，將分差擴大為14分。其中波爾又拿到13分，三節沒打完就攻下29分，其中7顆三分球也創個人賽季新高。

公牛總算在第四節比賽時間還剩8分鐘左右時，吹起反攻的號角，打出一波11比1的攻勢，將分差縮小為4分，勇士則靠湯普森（Klay Thompson）的三分球和柯瑞（Stephen Curry）的切入止血。

公牛接著成功打進兩球，又將比分改寫為106比110。雙方開始展開防守大戰，拉文（Zach LaVine）投進三分球突破僵局，格林卻馬上回敬一顆，之後又連續多次成功的防守，幫助勇士119以比111守住勝利。

格林13分10助攻9籃板準大三元表現，為勇士贏球的頭號致勝功臣，波爾攻下30分、柯瑞19分11籃板6助攻、湯普森26分5籃板6助攻。

輸球的公牛，拉文攻下21分7籃板，德羅展（DeMar DeRozan）16分7助攻6籃板，佛西維奇（Nikola Vucevic）23分11籃板。

Draymond Green Stephen Curry Klay Thompson

相關新聞

NBA／格林關鍵三分+防守鎖定勝局 勇士主場驚險退公牛

本季主場9勝1敗的勇士，今日在主場迎戰來訪的公牛，靠著第六人波爾（Jordan Poole）大爆發砍下30分，加上格林（Draymond Green）關鍵的三分球及防守，成功以119比111驚險擊退公

NBA／布克41分卻錯失絕殺 西區龍頭太陽慘遭爐主火箭大逆轉

西區龍頭太陽對上爐主火箭，原先以為是一面倒的局面，沒想到一路領先的太陽在第四節遭到逆轉，太陽最後一次進攻頻頻搶到進攻籃板，就是投不進去，當家球星布克（Devin Booker）也錯失絕殺球，終場以12

NBA／湖人戴維斯飆本季新高44分 關鍵時刻神勇表現擊退公鹿

公鹿明星前鋒米道頓（Khris Middleton）終於傷癒復出，不過湖人戴維斯（Anthony Davis）繳出本季新高的45分，其中在最後一節不到2分鐘，連續打進關鍵球，又摘下關鍵籃板，幫助湖人以

NBA／熱火巴特勒復出延長賽當英雄 綠杉軍布朗37分成空響

熱火和塞爾蒂克繼前天後再度對決，熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）也選擇在今天復出，雙方打得非常接近，熱火一度在末節打出15比0的攻勢，但又被布朗（Jaylen Brown）的超遠追平三分

NBA／灰熊傑克森關鍵火鍋阻76人反撲 主帥大讚：完美表現

灰熊今日在主場迎戰來訪的76人，趁著76人第二節熄火的情況下，成功拉開比數，終場以117比109收下勝利，輸球的76人則苦吞二連敗。 首節雙方打得接近，76人取得1分領先。不過到了第二節開始76

NBA／籃網首節就領先暴龍24分 輕鬆收下近期4連勝

將近兩年沒有出現在NBA賽場的籃網前鋒華倫（T.J. Warren），終於迎來復出首秀。本場面對暴龍的比賽，籃網開出慶祝行情，第一節就領先24分，籃網一路保持領先，比賽也毫無懸念的被籃網以114比10

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。