NBA／格林關鍵三分+防守鎖定勝局 勇士主場驚險退公牛
本季主場9勝1敗的勇士，今日在主場迎戰來訪的公牛，靠著第六人波爾（Jordan Poole）大爆發砍下30分，加上格林（Draymond Green）關鍵的三分球及防守，成功以119比111驚險擊退公牛。
雙方在首節互有領先，波爾單節獨得14分，幫助勇士以2分領先進入第二節。公牛的進攻狀態在第二節後段明顯下滑，最後3分鐘只拿到4分，勇士則靠著替補後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）在半場結束前的三分球，將比分改寫為63比52。
第三節勇士持續保持不錯的近攻狀況，將分差擴大為14分。其中波爾又拿到13分，三節沒打完就攻下29分，其中7顆三分球也創個人賽季新高。
Jordan Poole from the LOGO 🎯— NBA (@NBA) 2022年12月3日
He has 29 PTS and 7 3PM so far on ESPN pic.twitter.com/koxRry7wZq
公牛總算在第四節比賽時間還剩8分鐘左右時，吹起反攻的號角，打出一波11比1的攻勢，將分差縮小為4分，勇士則靠湯普森（Klay Thompson）的三分球和柯瑞（Stephen Curry）的切入止血。
公牛接著成功打進兩球，又將比分改寫為106比110。雙方開始展開防守大戰，拉文（Zach LaVine）投進三分球突破僵局，格林卻馬上回敬一顆，之後又連續多次成功的防守，幫助勇士119以比111守住勝利。
Draymond hits the CLUTCH 3 to extend the Warriors lead!— NBA (@NBA) 2022年12月3日
It's a 6 point game with 1 minute to play on ESPN pic.twitter.com/LZeh4YhqbP
格林13分10助攻9籃板準大三元表現，為勇士贏球的頭號致勝功臣，波爾攻下30分、柯瑞19分11籃板6助攻、湯普森26分5籃板6助攻。
輸球的公牛，拉文攻下21分7籃板，德羅展（DeMar DeRozan）16分7助攻6籃板，佛西維奇（Nikola Vucevic）23分11籃板。
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