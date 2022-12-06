NBA／比分與賽程 公鹿字母哥打出背號34分助隊勝魔術拉出連勝

前一場靠著雙槍強勢表現在客場力壓籃網的塞爾蒂克，馬不停蹄趕往多倫多作客。不過綠衫軍諸將未見疲態，在泰托姆（Jayson Tatum）獨拿31分12籃板3助攻的帶領下，以116比110擊敗暴龍，近8戰拿

2022-12-06 11:20