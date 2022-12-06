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NBA／比分與賽程 公鹿字母哥打出背號34分助隊勝魔術拉出連勝

聯合新聞網／ 整理
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波打出背號34分，助隊勝魔術拉出連勝。 路透社
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波打出背號34分，助隊勝魔術拉出連勝。 路透社

NBA 12月06日戰績

快艇 119：117 黃蜂

公鹿 109：102 魔術

雷霆 121：114 老鷹

塞爾蒂克 116：110 暴龍

76人 123：132(OT) 火箭

熱火 93：101 灰熊

太陽 111：130 獨行俠

溜馬 112：104 勇士

NBA 12月07日賽程

08:30 湖人 vs. 騎士

08:30 活塞 vs. 熱火

11:00 獨行俠 vs. 金塊(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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