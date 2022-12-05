NBA／比分與賽程 戴維斯55分17板助湖人擊敗巫師拉出3連勝

面對東區後段班的活塞，灰熊打來格外輕鬆，在全場一路領先情況下，最多曾贏到22分，最終以122比112收下客場勝利。灰熊擺脫先前5戰4敗的陰霾，最近5戰奪下4勝。 灰熊上半場以超過5成命中率得到6

2022-12-05 10:37