NBA／比分與賽程 戴維斯55分17板助湖人擊敗巫師拉出3連勝
NBA 12月05日戰績
金塊 106：121 鵜鶘
太陽 133：95 馬刺
塞爾蒂克 103：92 籃網
灰熊 122：112 活塞
騎士 81：92 尼克
湖人 130：119 巫師
公牛 101：110 國王
溜馬 ： 拓荒者
NBA 12月06日賽程
08:00 巫師 vs. 黃蜂
08:00 公鹿 vs. 魔術
08:30 雷霆 vs. 老鷹
08:30 塞爾蒂克 vs. 暴龍
09:00 76人 vs. 火箭
09:00 熱火 vs. 灰熊
09:30 太陽 vs. 獨行俠
11:00 溜馬 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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