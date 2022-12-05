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NBA／比分與賽程 戴維斯55分17板助湖人擊敗巫師拉出3連勝

聯合新聞網／ 整理
湖人隊戴維斯(右)攻下55分，助隊打敗巫師。 美聯社
湖人隊戴維斯(右)攻下55分，助隊打敗巫師。 美聯社

NBA 12月05日戰績

金塊 106：121 鵜鶘

太陽 133：95 馬刺

塞爾蒂克 103：92 籃網

灰熊 122：112 活塞

騎士 81：92 尼克

湖人 130：119 巫師

公牛 101：110 國王

溜馬 ： 拓荒者

NBA 12月06日賽程

08:00 巫師 vs. 黃蜂

08:00 公鹿 vs. 魔術

08:30 雷霆 vs. 老鷹

08:30 塞爾蒂克 vs. 暴龍

09:00 76人 vs. 火箭

09:00 熱火 vs. 灰熊

09:30 太陽 vs. 獨行俠

11:00 溜馬 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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