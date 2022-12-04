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NBA／比分與賽程 勇士柯瑞聯手維金斯合攻66分射下火箭

聯合新聞網／ 整理
勇士隊柯瑞(左)攻下30分，助隊打敗火箭。 美聯社
勇士隊柯瑞(左)攻下30分，助隊打敗火箭。 美聯社

NBA 12月04日戰績

獨行俠 121：100 尼克

國王 123：96 快艇

公鹿 105：96 黃蜂

魔術 108：121 暴龍

雷霆 135：128 灰狼

火箭 101：120 勇士

拓荒者 116：111 爵士

NBA 12月05日賽程

04:30 金塊 vs. 鵜鶘

05:00 太陽 vs. 馬刺

07:00 塞爾蒂克 vs. 籃網(愛爾達體育1台)

07:00 灰熊 vs. 活塞

07:00 騎士 vs. 尼克

07:00 湖人 vs. 巫師(緯來體育台)

07:00 公牛 vs. 國王

10:00 溜馬 vs. 拓荒者

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