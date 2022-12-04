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NBA／比分與賽程 勇士柯瑞聯手維金斯合攻66分射下火箭
NBA 12月04日戰績
獨行俠 121：100 尼克
國王 123：96 快艇
公鹿 105：96 黃蜂
魔術 108：121 暴龍
雷霆 135：128 灰狼
火箭 101：120 勇士
拓荒者 116：111 爵士
NBA 12月05日賽程
04:30 金塊 vs. 鵜鶘
05:00 太陽 vs. 馬刺
07:00 塞爾蒂克 vs. 籃網(愛爾達體育1台)
07:00 灰熊 vs. 活塞
07:00 騎士 vs. 尼克
07:00 湖人 vs. 巫師(緯來體育台)
07:00 公牛 vs. 國王
10:00 溜馬 vs. 拓荒者
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