NBA／布克41分卻錯失絕殺 西區龍頭太陽慘遭爐主火箭大逆轉

西區龍頭太陽對上爐主火箭，原先以為是一面倒的局面，沒想到一路領先的太陽在第四節遭到逆轉，太陽最後一次進攻頻頻搶到進攻籃板，就是投不進去，當家球星布克（Devin Booker）也錯失絕殺球，終場以121比122不敵爐主火箭，也是他們本季第三次輸掉1分差的比賽。

比賽一開始太陽就在布克7分的帶領下，打出12比2的攻勢，首節布克就9投7中，拿下18分還送出4次助攻，幫助太陽取得9分領先。雙方就這樣維持10分左右的領先打完前三節。

沒想到火箭第四節開啟大反撲，火箭在比賽時間還剩8分多鐘時打出13比0的攻勢，一舉將比數追平，火箭也靠著新秀史密斯（Jabari Smith）的上籃超前比數，後衛波特（Kevin Porter Jr.）又獲得3次罰球機會，並全數命中，將分差拉開到6分。

不過太陽又連續命中兩記三分球追平比數，但火箭格林（Jalen Green）成功製造犯規站上罰球線，2罰1中。比賽時間還剩20多秒，佩恩（Cameron Payne）先錯失3分球，艾頓（Deandre Ayton）連搶兩個進攻籃板，但隊友都失手，最後李（Damion Lee）又成功抄到球，傳給空檔的布克還是沒命中，終場就以121比122不敵火箭。

Suns had multiple chances to win the game.



Rockets hung on to win on the road 🚀 pic.twitter.com/p6svQhBPWL — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2022年12月3日

火箭贏球的功臣格林全場攻下30分，波特15分7助攻6籃板，史密斯17分6籃板，替補中鋒費南多（Bruno Fernando）14分7籃板。

輸球的太陽，布克以高命中率空砍41分8助攻，佩恩20分12助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）22分7籃板。