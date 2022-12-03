NBA／灰熊傑克森關鍵火鍋阻76人反撲 主帥大讚：完美表現

灰熊今日在主場迎戰來訪的76人，趁著76人第二節熄火的情況下，成功拉開比數，終場以117比109收下勝利，輸球的76人則苦吞二連敗。

首節雙方打得接近，76人取得1分領先。不過到了第二節開始76人全隊熄火，被灰熊在4分鐘半內打出15比3的攻勢後，才靠著安比德（Joel Embiid）完成下第一次投籃命中。灰熊靠著莫蘭特（Ja Morant）半場20分的表現，取得64比54領先。

第三節開始，灰熊持續壓著76人打，帶著16分的領先進入第四節。雖然安比德在第四節攻下12分試圖扭轉戰局，但最後慘遭傑克森（Jaren Jackson Jr.）火鍋封組，灰熊就以117比109收下勝利。

Jaren Jackson Jr. met Joel Embiid at the rim to seal the Grizzlies victory 😤pic.twitter.com/pvyThgQe5P — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2022年12月3日

賽後灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）也直言，「這個阻攻太關鍵了，那是一個完美的回合表現。」

本場比賽傑克森有22分9籃板4阻攻的出色發揮。莫蘭特雖然雖然拿下28分，但28次出手只命中10球，效率不佳。中鋒亞當斯（Steven Adams）狂抓10個進攻籃板，繳出9分、16籃板、6助攻、3抄捷、3火鍋的全能數據。

輸球的76人勝率重回5成，安比德繳出35分12籃板8助攻的表現成為空響，哈里斯（Tobias Harris）則攻下21分11籃板，米爾頓（Shake Milton）17分5助攻，梅爾頓（De'Anthony Melton）13分4助攻。