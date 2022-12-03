NBA／籃網首節就領先暴龍24分 輕鬆收下近期4連勝

將近兩年沒有出現在NBA賽場的籃網前鋒華倫（T.J. Warren），終於迎來復出首秀。本場面對暴龍的比賽，籃網開出慶祝行情，第一節就領先24分，籃網一路保持領先，比賽也毫無懸念的被籃網以114比105收下。

首節籃網射手哈里斯手感發燙，包含3記三分球在內的4次投籃全數命中，攻下11分。籃網以單節75%的命中率狂攻41分，反觀暴龍只拿到17分，首節打完籃網就取得24分領先。

第二節暴龍終於恢復手感，單節攻下32分，但籃網球星厄文（Kyrie Irving）表現搶眼攻下12分，將分差維持在23分進入下半場。

下半場籃網攻勢減緩，但仍一路保持領先，雖然第四節暴龍追回許多分數，但還是無力扭轉戰局，終場籃網就輕鬆以114比105收下勝利。

籃網今日先發5人和華倫得分都上雙，其中厄文攻下最高的27分，杜蘭特（Kevin Durant）17分9籃板7助攻，另外3名先發和替補的華倫都有雙位數得分。

本場比賽一路挨打的暴龍，席亞康（Pascal Siakam）24分7籃板，阿努諾比（OG Anunoby）21分6籃板，巴恩斯（Scottie Barnes）17分9籃板。