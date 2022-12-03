NBA／熱火巴特勒復出延長賽當英雄 綠杉軍布朗37分成空響

熱火和塞爾蒂克繼前天後再度對決，熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）也選擇在今天復出，雙方打得非常接近，熱火一度在末節打出15比0的攻勢，但又被布朗（Jaylen Brown）的超遠追平三分拖入延長賽。延長賽巴特勒再度當英雄投進關鍵球，幫助熱火120比116驚險收下勝利。

雙方第一節就戰得十分激烈，分差從來沒有高於4分，第一節打完以27比27戰平。第二節熱火巴特勒和赫洛（Tyler Herro）都攻下11分；不過塞爾蒂克靠著團隊戰力將比分緊咬，再靠著豪瑟（Sam Hauser）的三分球，於半場結束前取得62比59領先。

下半場展開，雙方仍保持4分以內的差距，不過熱火突然陷入得分低潮，塞爾蒂克終於把握機會打出10比0的攻勢將比分一口氣拉開，布朗（Jaylen Brown）這節攻下12分8籃板，幫助塞爾蒂克以87比81進入第四節。

沒想到第四節戰況風雲變色，熱火反而在沒有巴特勒的情況下，靠著赫洛和阿德巴約（Bam Adebayo）的兩人配合，打出15比0的攻勢，反倒取得5分領先。之後雙方也換上主力陣容，攻勢互相來回，誰也沒有退讓。熱火帶著3分領先進入最後5.1秒，結果布朗投進超遠三分球，將比賽帶入延長賽。

OH MY GOODNESS JAYLEN BROWN



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雙方在延長賽仍持續僵持不下，不過阿德巴約先以罰球取得2分領先，巴特勒在9.4秒又命中後仰跳投，將比數拉開至4分，鎖定勝局，以120比116驚險收下勝利。

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贏球的熱火不少人都有出色的表現，阿德巴約拿下全隊最高的28分，赫洛攻下26分，巴特勒25分15籃板， 羅瑞（Kyle Lowry）也有20分。

塞爾蒂克輸球後終止5連勝，布朗轟下37分14籃板成空響、史馬特（Marcus Smart）18分9助攻、威廉斯（Grant Williams）18分4籃板、泰托姆（Jayson Tatum）手感不佳，只拿下14分、12籃板。