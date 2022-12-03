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NBA／湖人戴維斯飆本季新高44分 關鍵時刻神勇表現擊退公鹿

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯攻下本季新高44分。 路透社
戴維斯攻下本季新高44分。 路透社

公鹿明星前鋒米道頓（Khris Middleton）終於傷癒復出，不過湖人戴維斯（Anthony Davis）繳出本季新高的45分，其中在最後一節不到2分鐘，連續打進關鍵球，又摘下關鍵籃板，幫助湖人以133比129擊敗公鹿，客場6連戰有個好的開始。

湖人戴維斯首節就高效率砍下13分，替補上場的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也穿針引線，送出5次助攻，沒發生任何失誤。幫助湖人首節以33比31領先。

第二節湖人三位球星一度同時在場上，球隊攻勢意外的順暢，打出一波12比0的攻勢，瞬間將分差拉開，湖人半場結束前就以66比58領先。

公鹿第三節在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和哈勒戴（Jrue Holiday）的帶領下展開兇猛的反攻，單節灌進39分一度反超比分，不過湖人在小將華克（Lonnie Walker IV）單節14分的表現下，成功守住領先優勢，以101比97進入末節。

儘管安戴托昆波第四節回神，但戴維斯再度展現神勇的表現，單節攻下15分，其中在比賽最後兩分鐘連續攻進4分，幫助湖人維持領先，不被公鹿反超，衛斯特布魯克罰球不中，一度讓比賽出現懸念，但戴維斯最後又摘下關鍵防守籃板，並罰中一球，確定收下本場比賽勝利。

戴維斯本場比賽攻下賽季新高44分、10籃板，詹姆斯（LeBron James）28分11助攻8籃板，衛斯特布魯克15分11助攻。

輸球的公鹿安戴托昆波40分7籃板5助攻，哈勒戴28分9助攻，米道頓17分7助攻。

Giannis Antetokounmpo Anthony Davis Russell Westbrook

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