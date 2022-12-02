NBA／饒舌歌手「肯爺」爆料 太陽保羅他婚變的「小三」
美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）近期與美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）宣布離婚，他稍早在個人推特爆料太陽控衛保羅（Chris Paul）介入他的婚姻，引發美國網友關注，不過稍早他再度發表反猶太言論，還讚揚希特勒，推特帳號也遭馬斯克（Elon Musk）永久刪除。
肯爺似乎早知道帳號即將被刪除，所以發布推文寫道：「離開前打破最後一扇窗，我抓到這個人跟金卡戴珊在一起，晚安。」然後附上保羅的照片。
KANYE OUT OF NOWHERE 😳 pic.twitter.com/FvmrZtXPXD— Legion Hoops (@LegionHoops) 2022年12月2日
這項消息引起美國網路熱議，有人認為是太陽另一名球星布克（Devin Booker）牽線（布克的前女友與金卡戴珊是姊妹），也有人幽默表示保羅將失去最後一個戒指（保羅只有婚戒，沒有冠軍戒）。
也有網友因為肯爺近期瘋狂的言論，對這項消息保持懷疑的態度。目前保羅還沒有針對此事做出正式回應。
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