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NBA／湖人計畫3種交易方案 傳衛少、貝佛利、納恩皆在內

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克依然可能被湖人交易。 美聯社
衛斯特布魯克依然可能被湖人交易。 美聯社

湖人本季戰績仍然不佳，交易傳聞從未停歇，今日再度有消息傳出，湖人正計畫3種交易方案，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、貝佛利（Patrick Beverley）、納恩（Kendrick Nunn）都在名單內。

根據《The Athletics》記者布哈（Jovan Buha）的消息指出，湖人為了提升陣容，已經準備三種交易方案。第一是打包衛斯特布魯克和選秀權，換回一名明星球員或多名優質球員。第二是打包貝佛利、納恩和選秀權。第三是進行兩筆獨立的交易。

布哈從湖人內部得到的消息是，湖人傾向先進行第二、三種方案，能夠稍微提升陣容，也能保留使用衛斯特布魯克進行大交易的可能性。湖人目前仍在評估球隊陣容的強度，未來6場客場比賽，將是衡量的指標。

Patrick Beverley Russell Westbrook

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