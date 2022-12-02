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NBA／老鷹柯林斯將掛傷號兩周 隊友杭特至少要缺席4場

聯合新聞網／ 綜合報導
柯林斯將缺陣兩周。 美聯社
柯林斯將缺陣兩周。 美聯社

近期深陷交易留言的老鷹前鋒柯林斯（John Collins），在昨日對戰魔術的比賽中受傷，經過檢查後確定將缺陣兩周，至於同樣在該場比賽受傷的前鋒杭特（De'Andre Hunter）也確定至少缺陣一周。

杭特上場比賽打7分鐘就因傷退場，今日MRI結果出爐，確定為右髖屈肌拉傷，將在一周後重新接受評估，也就是說至少缺席4場比賽。

至於柯林斯的MRI結果則顯示，左腳踝扭傷和關節腫脹，預計缺席兩周。雖然柯林斯今年打出新秀賽季後最差的表現，但仍深陷交易流言，根據先前的消息，太陽、爵士、快艇都對他有興趣。

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