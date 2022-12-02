快訊

陳紫渝開放IG帳號！粉絲數一夜暴增十倍 吸5.7萬人追蹤

鄭文燦論文遭檢舉抄襲 台大證實已完成調查程序

禁行44年！北市忠孝西路14日起「這時段」開放機車行駛 其餘時間仍禁

NBA／海耶斯延長賽關鍵三分球連發 助活塞阻擋獨行俠逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞海耶斯(右)延長賽兩記關鍵三分鎖定勝局。 美聯社
活塞海耶斯(右)延長賽兩記關鍵三分鎖定勝局。 美聯社

今日NBA只有一場比賽，獨行俠作客東區爐主活塞，雖然獨行俠戰力佔優，但賽前在客場只有1勝7敗的戰績。本場比賽雙方打得十分膠著，獨行俠在末節追平比數拖入延長賽，沒想到最後關頭活塞海耶斯（Killian Hayes）連續兩記三分球，將獨行俠擊倒，活塞最終就以131比125驚險守住勝利。

唐西奇（Luka Doncic）第一節就火力全開，攻下14分還有5次助攻，近況不錯的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也命中3記3分球，貢獻9分。不過獨行俠也守不住活塞的攻勢，雙方第一節就以36比36戰平。

第二節雙方火力都有所下降，比分持續拉鋸。第三節開始活塞頭號得分手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）挺身而出，三分球4投4中，總共轟進16分，幫助活塞以99比89的領先進入第四節。

最後一節獨行俠辛苦追趕，終於在最後一分鐘，將比數追到5分差。唐西奇成功站上罰球線卻2罰0中，但小哈達威幸運撿到進攻籃板，再將球傳給唐西奇三分命中。隨後再靠著成功的防守和布拉克（Reggie Bullock）的上籃追平比數。

活塞最後一擊失利，雙方也進入到延長賽。

延長賽唐西奇率先發動攻勢連進2球，不過活塞菜鳥艾維（Jaden Ivey）也連得5分還以顏色。兩隊再度戰成平手時，活塞海耶斯大發神威，連續2次在防守球員面前投進三分球，幫助活塞取得6分領先，鎖定勝局，終場就以131比125驚險勝出。

波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）攻下全隊最高的30分，海耶斯拿到本季新高22分外帶8助攻，巴格利（Marvin Bagley III）19分13籃板，延長賽表現出色的艾維也有16分6助攻。

輸球的獨行俠戰績再度跌破5成，唐西奇攻下全場最高的35分、10助攻，小哈德威26分，伍德（Christian Wood）25分8籃板。

相關新聞

NBA／老鷹柯林斯將掛傷號兩周 隊友杭特至少要缺席4場

近期深陷交易留言的老鷹前鋒柯林斯（John Collins），在昨日對戰魔術的比賽中受傷，經過檢查後確定將缺陣兩周，至於同樣在該場比賽受傷的前鋒杭特（De'Andre Hunter）也確定至少缺陣一周

NBA／勇士柯瑞訓練菜單曝光 訓練師：有球員和他練到吐

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）是NBA最刻苦訓練的球員之一，不過他的訓練菜單不是每個人都能接受。他的訓練師佩恩（Brandon Payne）日前上節目爆料，有一名NBA球員跟著柯瑞一起訓練

NBA／海耶斯延長賽關鍵三分球連發 助活塞阻擋獨行俠逆轉

今日NBA只有一場比賽，獨行俠作客東區爐主活塞，雖然獨行俠戰力佔優，但賽前在客場只有1勝7敗的戰績。本場比賽雙方打得十分膠著，獨行俠在末節追平比數拖入延長賽，沒想到最後關頭活塞海耶斯（Killian

NBA／開季首月最佳球員公布 塞爾蒂克泰托姆、太陽布克獲選

NBA官方公佈10月合併11月的東西區最佳球員，由塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）和太陽布克（Devin Booker）分別獲選。 泰托姆近況火熱，包含昨日狂砍49分在內，單月9場得分

NBA／2年2000萬美元 霍福特提前續約塞爾蒂克

根據ESPN「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，塞爾蒂克已經與36歲老將霍福特（Al Horford）達成續約協議，將是一份兩年2000美元的合約，雙方將會合作到2024

NBA／連續飆分寫紀錄助籃網連勝 杜蘭特：場上心無罣礙

籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今天砍39分，率領球隊以113比107力挫巫師，這也是他生涯第351場進帳至少30分比賽，超越傳奇球星衛斯特（Jerry West），躍居聯盟史上第8多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。