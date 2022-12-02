NBA／海耶斯延長賽關鍵三分球連發 助活塞阻擋獨行俠逆轉

今日NBA只有一場比賽，獨行俠作客東區爐主活塞，雖然獨行俠戰力佔優，但賽前在客場只有1勝7敗的戰績。本場比賽雙方打得十分膠著，獨行俠在末節追平比數拖入延長賽，沒想到最後關頭活塞海耶斯（Killian Hayes）連續兩記三分球，將獨行俠擊倒，活塞最終就以131比125驚險守住勝利。

唐西奇（Luka Doncic）第一節就火力全開，攻下14分還有5次助攻，近況不錯的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也命中3記3分球，貢獻9分。不過獨行俠也守不住活塞的攻勢，雙方第一節就以36比36戰平。

第二節雙方火力都有所下降，比分持續拉鋸。第三節開始活塞頭號得分手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）挺身而出，三分球4投4中，總共轟進16分，幫助活塞以99比89的領先進入第四節。

最後一節獨行俠辛苦追趕，終於在最後一分鐘，將比數追到5分差。唐西奇成功站上罰球線卻2罰0中，但小哈達威幸運撿到進攻籃板，再將球傳給唐西奇三分命中。隨後再靠著成功的防守和布拉克（Reggie Bullock）的上籃追平比數。

活塞最後一擊失利，雙方也進入到延長賽。

延長賽唐西奇率先發動攻勢連進2球，不過活塞菜鳥艾維（Jaden Ivey）也連得5分還以顏色。兩隊再度戰成平手時，活塞海耶斯大發神威，連續2次在防守球員面前投進三分球，幫助活塞取得6分領先，鎖定勝局，終場就以131比125驚險勝出。

Killian Hayes hit the dagger in OT for the Pistons 🗡️ pic.twitter.com/r1L3k9QI3c — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2022年12月2日

波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）攻下全隊最高的30分，海耶斯拿到本季新高22分外帶8助攻，巴格利（Marvin Bagley III）19分13籃板，延長賽表現出色的艾維也有16分6助攻。

輸球的獨行俠戰績再度跌破5成，唐西奇攻下全場最高的35分、10助攻，小哈德威26分，伍德（Christian Wood）25分8籃板。