快訊

詐團黑吃黑！行刑式槍決雙屍命案 槍手依殺人罪起訴求處死刑

驚！馬斯克喊話把晶片植入自身大腦 要展開人體實驗「讓失明者看得見」

一度拒接電話！王鴻薇曝她要補選立委 先生「快氣瘋了」

NBA／開季首月最佳球員公布 塞爾蒂克泰托姆、太陽布克獲選

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克泰托姆（右）和太陽布克（左）分別獲選前兩個月的單月最佳球員。 截圖自NBA官方推特
塞爾蒂克泰托姆（右）和太陽布克（左）分別獲選前兩個月的單月最佳球員。 截圖自NBA官方推特

NBA官方公佈10月合併11月的東西區最佳球員，由塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）和太陽布克（Devin Booker）分別獲選。

泰托姆近況火熱，包含昨日狂砍49分在內，單月9場得分破30平個人最佳紀錄。本季到目前為止，場均攻下31.6分聯盟第2，另外還有7.8籃板、4.5助攻的表現，球隊戰績也18勝4敗高居聯盟第一，讓他獲得東區首月最佳球員的殊榮。

布克近期的表現也相當出色，昨日以8成命中率攻下個人本季新高51分，本季場均29分、5.8籃板、5.3助攻幾乎是生涯最佳表現，更不容易的是太陽在缺少保羅（Chris Paul）等主力球員的情況下，還以15勝6敗高居西區第一，也讓他脫穎而出成為西區首月最佳球員。

聯盟還公布最佳教練，分別由塞爾蒂克菜鳥總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）以及太陽總教練威廉斯（Monty Williams）獲得。

最佳新秀的部分，東區由溜馬搖擺人馬瑟倫（Bennedict Mathurin）獲選，本季他繳出場均19.2分、4籃板，40.3%三分球命中率的表現。西區由雷霆搖擺人威廉斯（Jalen Williams）獲選，本季10.7分、3.2籃板，投籃命中率52.4%。

Devin Booker Jayson Tatum

相關新聞

世足賽／輸日本險遭淘汰 西班牙教頭：我會心臟病發

雖然晉級世界盃足球賽16強，不過西班牙教頭恩里克（Luis Enrique）心中沒有一絲一毫喜悅，因為今天他們以1：2輸...

世足賽／別叫黃金世代 比利時門神：我們沒贏任何東西

「歐洲紅魔」比利時今天凌晨在與克羅埃西亞踢平後止步於16強，對於上屆季軍今年卻在分組賽就止步，比利時當家門神庫爾圖瓦（T...

NBA／開季首月最佳球員公布 塞爾蒂克泰托姆、太陽布克獲選

NBA官方公佈10月合併11月的東西區最佳球員，由塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）和太陽布克（Devin Booker）分別獲選。 泰托姆近況火熱，包含昨日狂砍49分在內，單月9場得分

NBA／2年2000萬美元 霍福特提前續約塞爾蒂克

根據ESPN「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，塞爾蒂克已經與36歲老將霍福特（Al Horford）達成續約協議，將是一份兩年2000美元的合約，雙方將會合作到2024

NBA／連續飆分寫紀錄助籃網連勝 杜蘭特：場上心無罣礙

籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今天砍39分，率領球隊以113比107力挫巫師，這也是他生涯第351場進帳至少30分比賽，超越傳奇球星衛斯特（Jerry West），躍居聯盟史上第8多。

NBA／湖人裁掉「外送哥」萊恩 陣容騰出名額空間

根據報導，就在主場大勝拓荒者沒多久，湖人宣佈裁掉萊恩（Matt Ryan）。萊恩才在這場比賽中跑龍套登場2分鐘。 被球迷戲稱為「外送哥」的萊恩，曾經打過墓園的零工，也當過UberEats外送員，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。