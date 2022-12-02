NBA／開季首月最佳球員公布 塞爾蒂克泰托姆、太陽布克獲選

NBA官方公佈10月合併11月的東西區最佳球員，由塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）和太陽布克（Devin Booker）分別獲選。

泰托姆近況火熱，包含昨日狂砍49分在內，單月9場得分破30平個人最佳紀錄。本季到目前為止，場均攻下31.6分聯盟第2，另外還有7.8籃板、4.5助攻的表現，球隊戰績也18勝4敗高居聯盟第一，讓他獲得東區首月最佳球員的殊榮。

布克近期的表現也相當出色，昨日以8成命中率攻下個人本季新高51分，本季場均29分、5.8籃板、5.3助攻幾乎是生涯最佳表現，更不容易的是太陽在缺少保羅（Chris Paul）等主力球員的情況下，還以15勝6敗高居西區第一，也讓他脫穎而出成為西區首月最佳球員。

聯盟還公布最佳教練，分別由塞爾蒂克菜鳥總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）以及太陽總教練威廉斯（Monty Williams）獲得。

最佳新秀的部分，東區由溜馬搖擺人馬瑟倫（Bennedict Mathurin）獲選，本季他繳出場均19.2分、4籃板，40.3%三分球命中率的表現。西區由雷霆搖擺人威廉斯（Jalen Williams）獲選，本季10.7分、3.2籃板，投籃命中率52.4%。