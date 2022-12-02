NBA／2年2000萬美元 霍福特提前續約塞爾蒂克

根據ESPN「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，塞爾蒂克已經與36歲老將霍福特（Al Horford）達成續約協議，將是一份兩年2000美元的合約，雙方將會合作到2024-2025賽季。

霍福特生涯從老鷹起步打了9個賽季，後來轉戰塞爾蒂克出戰3個賽季。2019年和76人簽下4年1.09億美元的合約，不過雙方只合作一年就被送往雷霆。上上個賽季塞爾蒂克將他交易回來，如今來到合約最後一年的2650萬美元。

霍福特生涯5度入選明星賽，雖然年紀已經不小，但能夠投射外線、策應能力佳的特性讓他依舊是球隊陣容重要的一員。

除了進攻外，霍福特也是少數能用防守限制公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的球員，據統計，去年季後賽霍福特對位到安戴托昆波時，安戴托昆波合計49投僅15中，投籃命中率僅30.6%。塞爾蒂克很有機會在季後賽碰上公鹿，霍福特的存在將相當關鍵。