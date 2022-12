NBA／連續飆分寫紀錄助籃網連勝 杜蘭特：場上心無罣礙

籃網當家球星杜蘭特(Kevin Durant)今天砍39分,率領球隊以113比107力挫巫師,這也是他生涯第351場進帳至少30分比賽,超越傳奇球星衛斯特(Jerry West),躍居聯盟史上第8多。

法新社報導,繼上一場對奧蘭多魔術豪奪本季個人新高的45分後,杜蘭特今天手感持續發燙,上場37分鐘,20投13中,11顆罰球全中,率籃網拿下主場5連勝,巫師則是最近5場比賽苦吞第4敗。

「我只是打了場心無罣礙的球賽。」杜蘭特賽後受訪說:「我覺得那是最棒的打法,有時候你太想贏反而會綁手綁腳、害自己分心,太擔心結果。」

杜蘭特的火燙表現之外,厄文(Kyrie Irving)全場攻下27分,其中關鍵第四節砍下15分,哈里斯(JoeHarris)貢獻14分。

籃網總教練馮恩(Jacque Vaughn)盛讚杜蘭特強勢表現的同時,也不忘提醒大家,他時刻確保自己不會把這位球星的傑出成就視為「理所當然」。

馮恩指出:「事實上他每一天都上場,準備好開工、準備好傾聽、準備好做一名很棒的隊友。」

