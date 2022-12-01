NBA／高效率飆51分寫紀錄 布克：籃框感覺大一倍

在保羅（Chris Paul）持續缺席情況下，當家球星布克（Devin Booker）展現領袖氣質，全場25投20中，包括三分球7投6中，只打三節就豪取51分6助攻4籃板。這是他生涯第4次單場突破50分，而且更重要的是，這是他首度飆50分以上球隊還贏球。

根據統計，自從1954-55年開始實施24秒進攻時限後，布克是第8位上場31分鐘以內就飆進50分的球員；此外，布克也是成為克勞佛（Jamal Crawford）之後太陽隊史第2位至少拿到50分5助攻且命中5記三分球的球員。

🔥 DEVIN BOOKER WAS OUT OF THIS WORLD TONIGHT!



🌟 51 PTS

🌟 6 AST

🌟 80% FG

🌟 6 3PM (6-7)

🌟 65.8 FPTS



Have a night, Book! #WeAreTheValley pic.twitter.com/YQ56JqtDQZ — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 1, 2022

「我感覺今天籃框變大了一倍，怎麼投都會進。」布克說。同樣達成生涯最長連7場雙十表現的艾頓則說：「布克就是做他自己。我已經見過太多次了，當他進入那樣的狀態時，對方真的很難防守。」

布克是聯盟近25年來第2位在前三節攻下50分且命中率8成以上的球員，上一位是哈登（James Harden），他在2017年11月5日對上爵士的比賽辦到。

另一方面，布克此戰的出手次數和罰球次數加起來是31次，是歷史上破50分球員中兩項數據加總第4少的球員。穆雷（Jamal Murray）在2021年對騎士加總25次，柯瑞（Stephen Curry）在2016年對火箭加總28次，巴洛斯（Dana Barros）在1996年對魔術加總28次。

布克第三節獨拿26分，帶動太陽將雙分比分差距拉開到25分之多。也因此布克並未選擇繼續上場得分，只打三節就提前休兵。

「能夠贏球，感覺更好，」談到第四節未上場，布克表示：「我之前有過單場超過50分的表現，所以，我不會全力去追求什麼。」布克還透露，當公牛一度追到18分差時，威廉斯（Monty Williams）曾想過要讓布克上場，布克本人認為這沒有必要。

「這是一個特別的夜晚，他在30分鐘左右的時間就拿到50分，你就是坐在一旁，看著他盡情表演。」威廉斯說。