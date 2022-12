NBA／高效率飆51分寫紀錄 布克：籃框感覺大一倍

在保羅(Chris Paul)持續缺席情況下,當家球星布克(Devin Booker)展現領袖氣質,全場25投20中,包括三分球7投6中,只打三節就豪取51分6助攻4籃板。這是他生涯第4次單場突破50分,而且更重要的是,這是他首度飆50分以上球隊還贏球。

根據統計,自從1954-55年開始實施24秒進攻時限後,布克是第8位上場31分鐘以內就飆進50分的球員;此外,布克也是成為克勞佛(Jamal Crawford)之後太陽隊史第2位至少拿到50分5助攻且命中5記三分球的球員。

🔥 DEVIN BOOKER WAS OUT OF THIS WORLD TONIGHT!



🌟 51 PTS

🌟 6 AST

🌟 80% FG

🌟 6 3PM (6-7)

🌟 65.8 FPTS



Have a night, Book! #WeAreTheValley pic.twitter.com/YQ56JqtDQZ