NBA／泰托姆單月9場破30分 追平生涯最佳紀錄

東區龍頭波士頓塞爾蒂克今天以134比121擊敗邁阿密熱火，本季主場連勝紀錄擴大至10場，明星前鋒泰托姆（Jayson Tatum）攻下本季新高的49分。

法新社報導，英國王室成員威廉王子和妻子凱特王妃也現身波士頓看球賽。

這是泰托姆在11月的第9場破30分比賽，追平他個人最好的單月紀錄。根據統計，泰托姆這項紀錄在塞爾蒂克史上僅次於傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）。柏德曾在1986年3月份累積10場破30分，而在1988年3月份，柏德也有11場比賽超過30分。

泰托姆全場25投15中，三分球12投8中，罰球12投11中，並搶下11個籃板。泰托姆從比賽一開始就為塞爾蒂克的勝利定下基調，開場1分鐘就進帳6分，上半場結束得到28分。

「這是一個很好的考驗，這是我們過去2年一直在對決的球隊，無論誰晉級或出局，我們知道我們會打敗他們。」泰托姆說。