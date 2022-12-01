NBA／湖人雙星砍58分不讓憾事重演 小將助威大破拓荒者

前一戰在第四節領先17分的情況下慘遭溜馬逆轉絕殺的湖人，今天主場迎戰拓荒者沒有再讓憾事重演。

挾著第三節的攻守壓制，湖人將領先優勢擴大到15分差；進入第四節後，詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和里夫斯（Austin Reaves）持續猛攻，3人合力拿下26分，雙方差距一度來到18分之多。拓荒者無力反撲，最終以109比128落敗。

LeBron is cookin’ ♨️



Half: 17 PTS | 3 REB | 3 AST | 27.1 FPTS #LakeShow pic.twitter.com/KSGUwp3Qdd — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 1, 2022

詹姆斯展現絕佳效率，17投12中包括命中6顆三分球，攻下31分8助攻7籃板；戴維斯補上27分12籃板3阻攻，小將里夫斯表現亮眼，10投7中貢獻22分5籃板3助攻

拓荒者吞下3連敗，最近8場比賽輸了7場，已經面臨5成勝率保衛戰。

葛蘭特（Jerami Grant）拿到27分5助攻4籃板2抄截，西蒙斯（Anfernee Simons）22分8助攻4籃板，溫史洛（Justise Winslow）21分5籃板4助攻；瓦特佛（Trendon Watford）10分10籃板，夏普（Shaedon Sharpe）16分。