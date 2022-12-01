NBA／與喬丹10年未講過話 巴克利盼修補兩人裂痕

球評巴克利（Charles Barkley）先前曾表示，他因批評喬丹（Michael Jordan）管理球隊的方式，造成雙方不愉快，兩人已經長達10年沒說過話。近日巴克利在接受採訪時再度談論此事，他也對外講述了原因。

「這對我跟他來說是很不幸的事情。我只是做好我的球評工作，我無法只批評別的教練與總管，卻因為彼此交情而選擇不去批評他，我做不到。」

喬丹當年晉身黃蜂老闆，但球隊戰績這幾年來遲遲未見起色，因此招來巴克利的評論，對其入主黃蜂一事有所質疑，進而引發喬丹的不滿，雙方關係出現裂痕。

巴克利表示：「我認為喬丹身邊必須要有更好的人才，我擔心他能否成功，因為他身邊的人只會對他阿諛奉承。我認為他的團隊不夠好，我覺得我說的是實話，但他生氣了。我們後來通了電話結果不歡而散，從那時起我們就沒再講過話。」

採訪的最後，巴克利認為喬丹並非是一個會一個輕易放棄的人，他也希望能找機會重修雙方的關係。

「我們兩個都是固執的人。我要是有機會與他見面，我會對他說抱歉讓你感到不愉快，讓我們忘掉爭執，一起去打高爾夫吧。」巴克利說。