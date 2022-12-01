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NBA／威廉森全能演出痛擊暴龍 隊友直呼怪物表現

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
Raptors Pelicans Basketball New Orleans Pelicans forward Zion Williamson (1) celebrates in the second half of an NBA basketball game against the Toronto Raptors in New Orleans, Wednesday, Nov. 30, 2022. The Pelicans won 126-108. (AP Photo/Gerald Herbert) 美聯社
Raptors Pelicans Basketball New Orleans Pelicans forward Zion Williamson (1) celebrates in the second half of an NBA basketball game against the Toronto Raptors in New Orleans, Wednesday, Nov. 30, 2022. The Pelicans won 126-108. (AP Photo/Gerald Herbert) 美聯社

先前接受採訪時，威廉森（Zion Williamson）曾提到鵜鶘今年賽季具備足夠陣容深度，能夠完全因應傷兵缺席的問題，並提到球隊近期狀態和節奏都很不錯，只要持續成長，將可以成為一支獨特的球隊。

言猶在耳，英格倫（Brandon Ingram）和麥凱倫（C.J. McCollum）持續缺陣，但威廉森扛下攻守重擔，在今天主場對暴龍比賽中狂飆33分10籃板5助攻4抄截2阻攻的全能數據，搭配全隊6人得分雙位數的均衡火力，以126比108拿到勝利。

鵜鶘在最近12場比賽中取得9勝的成績，排名高居西區第3，僅以些微勝場差落後太陽和金塊。

上半場比賽鵜鶘表現有如猛虎出閘，以63.6%的投籃命中率外加9顆三分球，攻下賽季半場新高74分，並且壓制暴龍得分低於50分，取得27分領先優勢。這股氣勢延續到下半場，雙方差距更拉開到30分以上，早早分出勝負。

「威廉森持續用正確的方式打球。」總教練格林（Willie Green）賽後說道。墨菲（Trey Murphy III）也稱讚道：「威廉森今天的表現就像怪物一樣。」墨菲此戰獲得賽季新高26分，砍進了6顆三分球。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）得到16分13籃板3助攻，瓊斯（Herbert Jones）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）和南斯（Larry Nance Jr.）也都得分上雙。

暴龍以崔蘭特（Gary Trent Jr.）的35分為最高，席亞康（Pascal Siakam）23分6籃板4助攻2抄截2阻攻，阿努諾比（OG Anunoby）12分5籃板3助攻。

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