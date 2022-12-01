NBA／威廉森全能演出痛擊暴龍 隊友直呼怪物表現

先前接受採訪時，威廉森（Zion Williamson）曾提到鵜鶘今年賽季具備足夠陣容深度，能夠完全因應傷兵缺席的問題，並提到球隊近期狀態和節奏都很不錯，只要持續成長，將可以成為一支獨特的球隊。

言猶在耳，英格倫（Brandon Ingram）和麥凱倫（C.J. McCollum）持續缺陣，但威廉森扛下攻守重擔，在今天主場對暴龍比賽中狂飆33分10籃板5助攻4抄截2阻攻的全能數據，搭配全隊6人得分雙位數的均衡火力，以126比108拿到勝利。

Zion Williamson had a STACKED statline tonight! 😳



🦾 33 PTS

🦾 10 REB

🦾 5 AST

🦾 2 BLK

🦾 4 STL

🦾 80% FG

🦾 66.5 FPTS#Pelicans pic.twitter.com/EAkHXNu2iC — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 1, 2022

鵜鶘在最近12場比賽中取得9勝的成績，排名高居西區第3，僅以些微勝場差落後太陽和金塊。

上半場比賽鵜鶘表現有如猛虎出閘，以63.6%的投籃命中率外加9顆三分球，攻下賽季半場新高74分，並且壓制暴龍得分低於50分，取得27分領先優勢。這股氣勢延續到下半場，雙方差距更拉開到30分以上，早早分出勝負。

「威廉森持續用正確的方式打球。」總教練格林（Willie Green）賽後說道。墨菲（Trey Murphy III）也稱讚道：「威廉森今天的表現就像怪物一樣。」墨菲此戰獲得賽季新高26分，砍進了6顆三分球。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）得到16分13籃板3助攻，瓊斯（Herbert Jones）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）和南斯（Larry Nance Jr.）也都得分上雙。

暴龍以崔蘭特（Gary Trent Jr.）的35分為最高，席亞康（Pascal Siakam）23分6籃板4助攻2抄截2阻攻，阿努諾比（OG Anunoby）12分5籃板3助攻。