NBA／安戴托昆波砍37分提前畢業 艾倫關鍵一擊氣走尼克

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然在作客麥迪遜廣場花園的比賽中豪取37分13籃板7助攻，其中14分出現在第四節，但他卻在最後時刻提前6犯畢業；所幸艾倫（Grayson Allen）在剩下30.9秒砍進關鍵三分球，隨後哈勒戴兩罰命中底定江山，公鹿以109比103驚險擊敗尼克，收下3連勝。

🚨 Grayson Allen gives the Bucks a 3-point lead 🚨@Bucks 106 | @nyknicks 103

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艾倫整場比賽只投進1顆三分球，卻是價值連城，他拿到11分5籃板4助攻；身為此戰的致勝功臣，艾倫賽後自稱自己是個足球迷，自然不會錯過世界盃的轉播。「但今年世界盃最大的問題就是，一些比賽和他的午睡時間重疊了。」艾倫說。

哈勒戴（Jrue Holiday）這場比賽貢獻22分6籃板5助攻2抄截2阻攻，波提斯（Bobby Portis）10分12籃板。

昨晚在底特律狂轟140分的尼克，馬不停蹄回到自家迎戰強敵，雖然舟車勞頓，依然和公鹿周旋到最後一刻，始終緊咬比分。艾倫投進超前比分的三分球之後，巴瑞特（RJ Barrett）也嘗試回擊，但並未得手。

巴瑞特拿到全隊最高26分，藍道（Julius Randle）24投僅8中，獲得18分8籃板5助攻，布朗森（Julius Randle）17分5籃板5助攻。羅賓森（Mitchell Robinson）15分進帳更搶下20個籃板，差1個就能追平個人紀錄。