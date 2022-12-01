快訊

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／安戴托昆波砍37分提前畢業 艾倫關鍵一擊氣走尼克

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波獨拿37分。 路透社
安戴托昆波獨拿37分。 路透社

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然在作客麥迪遜廣場花園的比賽中豪取37分13籃板7助攻，其中14分出現在第四節，但他卻在最後時刻提前6犯畢業；所幸艾倫（Grayson Allen）在剩下30.9秒砍進關鍵三分球，隨後哈勒戴兩罰命中底定江山，公鹿以109比103驚險擊敗尼克，收下3連勝。

艾倫整場比賽只投進1顆三分球，卻是價值連城，他拿到11分5籃板4助攻；身為此戰的致勝功臣，艾倫賽後自稱自己是個足球迷，自然不會錯過世界盃的轉播。「但今年世界盃最大的問題就是，一些比賽和他的午睡時間重疊了。」艾倫說。

哈勒戴（Jrue Holiday）這場比賽貢獻22分6籃板5助攻2抄截2阻攻，波提斯（Bobby Portis）10分12籃板。

昨晚在底特律狂轟140分的尼克，馬不停蹄回到自家迎戰強敵，雖然舟車勞頓，依然和公鹿周旋到最後一刻，始終緊咬比分。艾倫投進超前比分的三分球之後，巴瑞特（RJ Barrett）也嘗試回擊，但並未得手。

巴瑞特拿到全隊最高26分，藍道（Julius Randle）24投僅8中，獲得18分8籃板5助攻，布朗森（Julius Randle）17分5籃板5助攻。羅賓森（Mitchell Robinson）15分進帳更搶下20個籃板，差1個就能追平個人紀錄。

相關新聞

NBA／布克超神命中率三節狂轟51分 太陽輕取公牛奪6連勝

西區龍頭太陽在主場迎戰來訪的公牛，老將保羅（Chris Paul）仍高掛免戰牌，但太陽攻守部分仍皆完勝對手，在當家球星布克（Devin Booker）三節飆51分的瘋狂表現帶領下，以132比113輕取

NBA／泰托姆紀錄夜狂飆49分 塞爾蒂克撲滅熱火奪5連勝

近期奪下4連勝，聯盟戰績第一的塞爾蒂克今日在主場迎戰3連勝的熱火，正好造訪波士頓的英國威廉王子和凱特王妃也現身觀賽。 雙方前次交手由熱火拿下勝利，本場比賽塞爾蒂克在泰托姆（Jayson Tatu

NBA／柯瑞關鍵走步引熱議 裁判報告認定判決正確

在昨天勇士對獨行俠比賽中，柯瑞在剩下10.1秒持球單打被吹了走步違例，讓球隊失去追平甚至逆轉局面的機會，最終以3分之差飲恨。 賽後包括總教練柯爾（Steve Kerr）和當事人柯瑞（Stephe

NBA／威廉森全能演出痛擊暴龍 隊友直呼怪物表現

先前接受採訪時，威廉森（Zion Williamson）曾提到鵜鶘今年賽季具備足夠陣容深度，能夠完全因應傷兵缺席的問題，並提到球隊近期狀態和節奏都很不錯，只要持續成長，將可以成為一支獨特的球隊。

NBA／安戴托昆波砍37分提前畢業 艾倫關鍵一擊氣走尼克

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然在作客麥迪遜廣場花園的比賽中豪取37分13籃板7助攻，其中14分出現在第四節，但他卻在最後時刻提前6犯畢業；所幸艾倫（Grayson All

NBA／愛德華末節爆發擊退灰熊 莫蘭特熄火還遭驅逐

灰狼主將唐斯（Karl-Anthony Towns）昨日確定因傷缺陣至少4周，今日他們在主場迎戰灰熊拿出堅強的防守，迫使灰熊全場發生24次失誤，並在最後關頭靠著愛德華（Anthony Edwards）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。