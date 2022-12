NBA／安戴托昆波砍37分提前畢業 艾倫關鍵一擊氣走尼克

安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)雖然在作客麥迪遜廣場花園的比賽中豪取37分13籃板7助攻,其中14分出現在第四節,但他卻在最後時刻提前6犯畢業;所幸艾倫(Grayson Allen)在剩下30.9秒砍進關鍵三分球,隨後哈勒戴兩罰命中底定江山,公鹿以109比103驚險擊敗尼克,收下3連勝。

