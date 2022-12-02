NBA／比分與賽程 唐西奇35分白忙獨行俠延長賽敗給活塞
NBA 12月02日戰績
獨行俠 121：135(ot) 活塞
NBA 12月03日賽程
08:00 巫師 vs. 黃蜂
08:30 金塊 vs. 老鷹
08:30 熱火 vs. 塞爾蒂克
08:30 暴龍 vs. 籃網
08:30 魔術 vs. 騎士
08:30 湖人 vs. 公鹿 (緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 76人 vs. 灰熊
09:00 鵜鶘 vs. 馬刺
10:00 火箭 vs. 太陽
10:00 溜馬 vs. 爵士
11:00 公牛 vs. 勇士 (緯來體育台、愛爾達體育1台)
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