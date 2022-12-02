NBA／比分與賽程 唐西奇35分白忙獨行俠延長賽敗給活塞

西蒙斯（Ben Simmons）和渡邊雄太皆因傷缺陣，讓籃網前鋒陣容拉緊報，不過根據消息，今年休賽季簽下的前鋒華倫（T.J. Warren）即將在明日對上暴龍的比賽復出，這將是他首度披掛籃網球衣上陣。

2022-12-02 12:27