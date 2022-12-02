快訊

王鴻薇若選上立委「松信恐直接少一席議員」！ 落選頭吳崢批：不值得託付

NBA／比分與賽程 唐西奇35分白忙獨行俠延長賽敗給活塞

聯合新聞網／ 整理
獨行俠隊唐西奇(前)攻下35分，但最終仍在延長賽不敵活塞。 美聯社
獨行俠隊唐西奇(前)攻下35分，但最終仍在延長賽不敵活塞。 美聯社

NBA 12月02日戰績

獨行俠 121：135(ot) 活塞

NBA 12月03日賽程

08:00 巫師 vs. 黃蜂

08:30 金塊 vs. 老鷹

08:30 熱火 vs. 塞爾蒂克

08:30 暴龍 vs. 籃網

08:30 魔術 vs. 騎士

08:30 湖人 vs. 公鹿 (緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 76人 vs. 灰熊

09:00 鵜鶘 vs. 馬刺

10:00 火箭 vs. 太陽

10:00 溜馬 vs. 爵士

11:00 公牛 vs. 勇士 (緯來體育台、愛爾達體育1台)

相關新聞

NBA／饒舌歌手「肯爺」爆料 太陽保羅他婚變的「小三」

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）近期與美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）宣布離婚，他稍早在個人推特爆料太陽控衛保羅（Chris Paul）介入他的婚姻，引發美國網友

NBA／比分與賽程 唐西奇35分白忙獨行俠延長賽敗給活塞

NBA 12月02日戰績 獨行俠 121：135(ot) 活塞 NBA 12月03日賽程 08:00 巫師 vs. 黃蜂 08:30 金塊 vs. 老鷹 08:30 熱火

NBA／湖人計畫3種交易方案 傳衛少、貝佛利、納恩皆在內

湖人本季戰績仍然不佳，交易傳聞從未停歇，今日再度有消息傳出，湖人正計畫3種交易方案，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、貝佛利（Patrick Beverley）、納恩（Kendric

NBA／籃網前鋒陣容拉緊報 華倫確定睽違兩年重返戰場

西蒙斯（Ben Simmons）和渡邊雄太皆因傷缺陣，讓籃網前鋒陣容拉緊報，不過根據消息，今年休賽季簽下的前鋒華倫（T.J. Warren）即將在明日對上暴龍的比賽復出，這將是他首度披掛籃網球衣上陣。

NBA／老鷹柯林斯將掛傷號兩周 隊友杭特至少要缺席4場

近期深陷交易留言的老鷹前鋒柯林斯（John Collins），在昨日對戰魔術的比賽中受傷，經過檢查後確定將缺陣兩周，至於同樣在該場比賽受傷的前鋒杭特（De'Andre Hunter）也確定至少缺陣一周

NBA／勇士柯瑞訓練菜單曝光 訓練師：有球員和他練到吐

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）是NBA最刻苦訓練的球員之一，不過他的訓練菜單不是每個人都能接受。他的訓練師佩恩（Brandon Payne）日前上節目爆料，有一名NBA球員跟著柯瑞一起訓練

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。