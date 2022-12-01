NBA／比分與賽程 太陽隊布克攻51分助隊打敗公牛拉出6連勝
NBA 12月01日戰績
76人 85：113 騎士
老鷹 125：108 魔術
熱火 121：134 塞爾蒂克
巫師 107：113 籃網
公鹿 109：103 尼克
暴龍 101：109 鵜鶘
灰熊 108：126 灰狼
馬刺 111：119 雷霆
火箭 100：120 金塊
公牛 113：132 太陽
快艇 112：125 爵士
溜馬 114：137 國王
拓荒者 109：128 湖人
NBA 12月02日賽程
08:00 獨行俠 vs. 活塞 (緯來體育台、愛爾達體育1台)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言