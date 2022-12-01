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NBA／比分與賽程 太陽隊布克攻51分助隊打敗公牛拉出6連勝

聯合新聞網／ 整理
太陽隊布克(左)攻下51分，助隊打敗公牛拉出6連勝。 美聯社
太陽隊布克(左)攻下51分，助隊打敗公牛拉出6連勝。 美聯社

NBA 12月01日戰績

76人 85：113 騎士

老鷹 125：108 魔術

熱火 121：134 塞爾蒂克

巫師 107：113 籃網

公鹿 109：103 尼克

暴龍 101：109 鵜鶘

灰熊 108：126 灰狼

馬刺 111：119 雷霆

火箭 100：120 金塊

公牛 113：132 太陽

快艇 112：125 爵士

溜馬 114：137 國王

拓荒者 109：128 湖人

NBA 12月02日賽程

08:00 獨行俠 vs. 活塞 (緯來體育台、愛爾達體育1台)

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