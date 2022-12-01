NBA／比分與賽程 太陽隊布克攻51分助隊打敗公牛拉出6連勝

在昨天勇士對獨行俠比賽中，柯瑞在剩下10.1秒持球單打被吹了走步違例，讓球隊失去追平甚至逆轉局面的機會，最終以3分之差飲恨。 賽後包括總教練柯爾（Steve Kerr）和當事人柯瑞（Stephe

2022-12-01 09:42