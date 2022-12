NBA／愛德華末節爆發擊退灰熊 莫蘭特熄火還遭驅逐

灰狼主將唐斯(Karl-Anthony Towns)昨日確定因傷缺陣至少4周,今日他們在主場迎戰灰熊拿出堅強的防守,迫使灰熊全場發生24次失誤,並在最後關頭靠著愛德華(Anthony Edwards)打出一波高潮,最終以109比101擊敗灰熊。

灰狼在比賽一開始打鐵頻頻,前4分半鐘只攻下2分,灰熊也順勢將比分拉開。好在羅素(D'Angelo Russell)和頂替唐斯先發的安德森(Kyle Anderson)連續兩記三分將比分追近,雙方持續拉鋸,第一節灰狼反倒以27比26領先。

