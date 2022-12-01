NBA／愛德華末節爆發擊退灰熊 莫蘭特熄火還遭驅逐

灰狼主將唐斯（Karl-Anthony Towns）昨日確定因傷缺陣至少4周，今日他們在主場迎戰灰熊拿出堅強的防守，迫使灰熊全場發生24次失誤，並在最後關頭靠著愛德華（Anthony Edwards）打出一波高潮，最終以109比101擊敗灰熊。

灰狼在比賽一開始打鐵頻頻，前4分半鐘只攻下2分，灰熊也順勢將比分拉開。好在羅素（D'Angelo Russell）和頂替唐斯先發的安德森（Kyle Anderson）連續兩記三分將比分追近，雙方持續拉鋸，第一節灰狼反倒以27比26領先。

Ant Edwards goes up and under 🤩



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第二節雙方板凳球員陸續上場，結果兩邊都在打鐵，只能靠罰球取分，其中灰熊在時間還剩6分35秒時，才首度投籃命中，不過灰狼也好不到哪裡去，灰熊靠著站上罰球線上的次數優勢，反倒以48比44領先結束上半場。

第三節灰熊進攻持續不順，又一度陷入3分多鐘的得分乾旱期，灰狼則是逐漸回暖，趁機打出一波10比0反超比分，以75比72領先結束這節。

雙方在第四節分差始終相當接近，灰狼靠著羅素的三分打出氣勢，愛德華的切入得分和戈貝爾（Rudy Gobert）的扣籃，一口氣將比分拉開，灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）也因為技術犯規遭驅逐出場，終場灰狼就以8分之差帶走勝利。

灰狼贏球後勝率剛好回到5成，愛德華末節攻下17分成為致勝功臣，他拿到全場最高的29分，羅素也有15分10助攻的出色表現，板凳出發的諾威爾（Jaylen Nowell）則攻下24分。

灰熊的部分，被驅逐出場的莫蘭特末節熄火只拿到3分，全場24分5籃板6助攻，但發生多達7次失誤。傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下16分11籃板，但也有4次失誤。