NBA／杜蘭特轟39分捍衛連勝 聯手厄文力擋巫師三劍客

儘管陣中傷兵不斷,不過籃網靠著杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)聯手攻下66分,仍在主場以113比107力克巫師。籃網取得3連勝,同時在最近8場比賽中拿到6勝,排名逐漸逼進東區前6強。至於巫師則是在近5戰輸了4場。

杜蘭特全場20投13中包括11罰全中,狂轟39分5籃板5助攻,生涯累積351場破30分的比賽,正式超越衛斯特(Jerry West),排名史上第8。

