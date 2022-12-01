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NBA／杜蘭特轟39分捍衛連勝 聯手厄文力擋巫師三劍客

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
Wizards Nets Basketball Brooklyn Nets forward Kevin Durant (7), forward Joe Harris (12), and guard Kyrie Irving (11) walk the court during a timeout in the second half of an NBA basketball game against the Washington Wizards, Wednesday, Nov. 30, 2022, in New York. (AP Photo/John Minchillo) 美聯社
Wizards Nets Basketball Brooklyn Nets forward Kevin Durant (7), forward Joe Harris (12), and guard Kyrie Irving (11) walk the court during a timeout in the second half of an NBA basketball game against the Washington Wizards, Wednesday, Nov. 30, 2022, in New York. (AP Photo/John Minchillo) 美聯社

儘管陣中傷兵不斷，不過籃網靠著杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）聯手攻下66分，仍在主場以113比107力克巫師。籃網取得3連勝，同時在最近8場比賽中拿到6勝，排名逐漸逼進東區前6強。至於巫師則是在近5戰輸了4場。

杜蘭特全場20投13中包括11罰全中，狂轟39分5籃板5助攻，生涯累積351場破30分的比賽，正式超越衛斯特（Jerry West），排名史上第8。

籃網前三節打完僅領先3分，不過第四節初在杜蘭特場邊休息之際，厄文帶頭將比分擴大到9分差。厄文整場比賽拿到27分，其中15分出現在第四節，搭配杜蘭特回歸後拿下8分，籃網擋下巫師的反撲，近5場主場比賽皆獲勝。

哈里斯（Joe Harris）命中4記三分球，得到14分5籃板3助攻，奧尼爾（Royce O'Neale）8分8籃板7助攻，克萊斯頓（Nicolas Claxton）7分8籃板2阻攻。

籃網此役籃板球慘輸巫師，但三分球表現明顯優於對手，加上關鍵時刻杜蘭特和厄文展現球星價值，還是壓過巫師三劍客。

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）拿到27分19籃板，創下生涯單場籃板新高；庫茲瑪（Kyle Kuzma）和比爾（Bradley Beal）則各得到25分。

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