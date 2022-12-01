NBA／公鹿三劍客將合體 傳米道頓最快本週復出
公鹿球星米道頓（Khris Middleton）在上季東區季後賽首輪因左膝內側副韌帶拉傷退出，且提前宣告報銷後，米道頓又在休賽季進行了左手韌帶撕裂傷的修復手術，開季至今仍無法上場。不過近期傳出好消息是，米道頓有望復出。
報導指出，原先球團預估米道頓會缺席季初數週的比賽，但時程不斷往後延，如今傳出他最快會在本週主場對湖人的比賽中歸隊。上個賽季，米道頓場均能攻下20.1分5.4籃板5.4助攻，三分命中率37.3%。
儘管少了這位鋒線悍將，公鹿仍在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的帶領下打出15勝5敗的成績，在東區僅次於綠衫軍。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言