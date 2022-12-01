NBA／公鹿三劍客將合體 傳米道頓最快本週復出

公鹿球星米道頓（Khris Middleton）在上季東區季後賽首輪因左膝內側副韌帶拉傷退出，且提前宣告報銷後，米道頓又在休賽季進行了左手韌帶撕裂傷的修復手術，開季至今仍無法上場。不過近期傳出好消息是，米道頓有望復出。

報導指出，原先球團預估米道頓會缺席季初數週的比賽，但時程不斷往後延，如今傳出他最快會在本週主場對湖人的比賽中歸隊。上個賽季，米道頓場均能攻下20.1分5.4籃板5.4助攻，三分命中率37.3%。

儘管少了這位鋒線悍將，公鹿仍在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的帶領下打出15勝5敗的成績，在東區僅次於綠衫軍。