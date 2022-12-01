聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／拓荒者狀態低迷連吞敗仗 傳里拉德預計下週復出
拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）已經因小腿拉傷缺席了6場比賽，球隊在這段期間也僅打出1勝5敗的成績，面臨5成勝率保衛戰。有報導透露，里拉德將會在下週重返賽場，試圖幫助球隊脫離輸球泥淖。
里拉德是面對熱火的比賽中不慎受傷，這也是本季他第2次出現小腿拉傷的狀況，目前消息傳出他預計會在美國時間12月4日對溜馬一戰中復出。
里拉德本季場均出賽35分鐘，可繳出26.2分7助攻4.2籃板的成績，投籃命中率42.2%。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言