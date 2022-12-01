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NBA／拓荒者狀態低迷連吞敗仗 傳里拉德預計下週復出

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德有望回歸。 美聯社
里拉德有望回歸。 美聯社

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）已經因小腿拉傷缺席了6場比賽，球隊在這段期間也僅打出1勝5敗的成績，面臨5成勝率保衛戰。有報導透露，里拉德將會在下週重返賽場，試圖幫助球隊脫離輸球泥淖。

里拉德是面對熱火的比賽中不慎受傷，這也是本季他第2次出現小腿拉傷的狀況，目前消息傳出他預計會在美國時間12月4日對溜馬一戰中復出。

里拉德本季場均出賽35分鐘，可繳出26.2分7助攻4.2籃板的成績，投籃命中率42.2%。

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