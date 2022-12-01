NBA／楊恩30分14助攻領軍 老鷹戳破魔術止3連敗

處於3連敗的老鷹客場面對狀態更差的魔術，這場比賽也成了球隊止敗的契機。老鷹上半場就拉開20分領先優勢，整場比賽最多贏到25分，早早就分出勝負。最終便以125比108輕鬆過關。老鷹結束3連敗的同時，也讓魔術吞下6連敗。

楊恩（Trae Young）全場23投12中，拿下30分14助攻，本季第8次破30分，也是第11次助攻雙位數，並追平本季單場最多助攻次數。據統計，當楊恩至少得到30分10助攻時，老鷹戰績是4勝0敗。

ICE TRAE 🥶



❄️ 30 PTS

❄️ 14 AST

❄️ 52.2 FG%

❄️ 51.4 FPTS#TrueToAtlanta pic.twitter.com/gse3DkJH0E — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 1, 2022

墨瑞（Dejounte Murray）拿到27分6助攻3籃板2抄截，卡佩拉（Clint Capela）20分12籃板；替補的新秀葛里芬（AJ Griffin）獲得15分；老鷹順利奪勝之餘，兩位主力柯林斯（John Collins）和杭特（De'Andre Hunter）卻都在比賽中因傷提前退場。柯林斯是左腳踝扭傷，杭特則是右大腿痠痛。

魔術的的小寶兒（Bol Bol）得到22分6籃板3助攻，班切羅（Paolo Banchero）20分5助攻2籃板。