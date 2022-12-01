NBA／76人遭騎士痛宰斷連勝 傳哈登有望下週回歸

據《ESPN》報導，因右腳肌腱拉傷已經連續缺席13場比賽的76人球星哈登（James Harden），傳出已經接近痊癒，有望在近日重返賽場。

哈登是在美國時間11月2日對巫師的比賽中受傷，多方消息指出，他可能會在球隊這趟客場3連戰的最後一場對火箭比賽中回歸，但也有可能會延後到12月9日對湖人的比賽中復出。就賽程來看，這會讓哈登多出4天的休息時間。在哈登受傷之前，場均能繳出22分10助攻7籃板的表現。

另一方面，上一場對老鷹之戰回歸的安比德（Joel Embiid），雖然以強勢表現帶領76人取得3連勝。但今天在作客克里夫蘭的比賽中，安比德表現欠佳，16投6中只得到19分6籃板6籃板，全隊也僅有2人得分雙位數，最終以85比113慘敗，這也是76人本季輸分最多的一場比賽。

騎士陣中以葛蘭德（Darius Garland）的21分9助攻為最佳，米契爾（Donovan Mitchell）18分6助攻，勒佛特（Caris LeVert）22分6籃板4助攻，莫布里（Evan Mobley）16分8籃板3助攻。