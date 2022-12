NBA／76人遭騎士痛宰斷連勝 傳哈登有望下週回歸

據《ESPN》報導,因右腳肌腱拉傷已經連續缺席13場比賽的76人球星哈登(James Harden),傳出已經接近痊癒,有望在近日重返賽場。

哈登是在美國時間11月2日對巫師的比賽中受傷,多方消息指出,他可能會在球隊這趟客場3連戰的最後一場對火箭比賽中回歸,但也有可能會延後到12月9日對湖人的比賽中復出。就賽程來看,這會讓哈登多出4天的休息時間。在哈登受傷之前,場均能繳出22分10助攻7籃板的表現。

另一方面,上一場對老鷹之戰回歸的安比德(Joel Embiid),雖然以強勢表現帶領76人取得3連勝。但今天在作客克里夫蘭的比賽中,安比德表現欠佳,16投6中只得到19分6籃板6籃板,全隊也僅有2人得分雙位數,最終以85比113慘敗,這也是76人本季輸分最多的一場比賽。

騎士陣中以葛蘭德(Darius Garland)的21分9助攻為最佳,米契爾(Donovan Mitchell)18分6助攻,勒佛特(Caris LeVert)22分6籃板4助攻,莫布里(Evan Mobley)16分8籃板3助攻。

