NBA／傳太陽欲補強4號位 克勞德交易案引多隊競逐

本季已經不在太陽主戰名單內的克勞德（Jae Crowder），有不少球隊都對他表達興趣，不過至今他仍持續等待新東家的到來。

根據媒體透露，包括熱火、公鹿、勇士等球隊都有意追逐克勞德，顯然太陽也不願將克勞德送給同區對手，也因此，公鹿和熱火被視為最有可能的交易對象，不過除了3隊之外，巫師、黃蜂、金塊、灰狼、尼克等也都有意願引進這名悍將。

太陽方面希望利用克勞德的交易可以補強球隊的4號位置。《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）即表示，他認為巫師和太陽有針對克勞德的交易案進行過一些討論，巫師手上有八村壘（Rui Hachimura）、阿夫迪賈（Deni Avdija）等年輕的鋒線籌碼。