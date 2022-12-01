NBA／西蒙斯左小腿拉傷至少休3場 渡邊雄太下週評估

籃網官方宣佈，西蒙斯（Ben Simmons）因左小腿上側肌肉拉傷，預計將缺席至少3場比賽。

西蒙斯是在對魔術一戰提前受傷退場，媒體也透露，近期這段時間他也一直面臨到膝蓋痠痛的問題。而這次在經過核磁共振檢查後，確認西蒙斯至少要缺席3場比賽，之後再進行傷勢評估，至於何時能夠歸隊還得視後續情況而定。

西蒙斯在11月中後段狀態明顯提升，一度連續6場比賽得分達雙位數，整個月份場均得到9.5分6.7籃板5助攻1.3抄截。

另一方面，因右腿筋拉傷已經缺席5場比賽的渡邊雄太（Yuta Watanabe），目前仍在接受治療，預計會在一週內重新評估傷勢。

儘管又面臨傷病問題，不過籃網近期表現回溫，先前7場比賽贏得5勝，勝率重新回到5成。