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NBA／比分與賽程 唐西奇41分大三元復仇勇士

聯合新聞網／ 整理
唐西奇繳出41分12助攻11籃板的大三元表現，率獨行俠擊敗勇士，報了上季西區冠軍賽落敗的一箭之仇。 路透社
唐西奇繳出41分12助攻11籃板的大三元表現，率獨行俠擊敗勇士，報了上季西區冠軍賽落敗的一箭之仇。 路透社

NBA 11月29日戰績

尼克 140:110 活塞

勇士 113:116 獨行俠

快艇 118:112 拓荒者

NBA 11月30日賽程

08:00 76人 vs. 騎士

08:00 老鷹 vs. 魔術

08:30 熱火 vs. 塞爾蒂克

08:30 巫師 vs. 籃網

08:30 公鹿 vs. 尼克

09:00 暴龍 vs. 鵜鶘

09:00 灰熊 vs. 灰狼

09:00 馬刺 vs. 雷霆

10:00 火箭 vs. 金塊

10:00 公牛 vs. 太陽

10:00 快艇 vs. 爵士

11:00 溜馬 vs. 國王

11:30 拓荒者 vs. 湖人 (緯來體育台、ELTA1)

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