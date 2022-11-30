NBA／比分與賽程 唐西奇41分大三元復仇勇士

勇士今日作客獨行俠，以113比116惜敗。其中最關鍵的一球是在比賽還剩10秒左右時，柯瑞遭裁判吹判走步，賽後柯瑞(Stephen Curry)表示，「我認為那不是走步，但不是我說的算。」 War

2022-11-30 12:37