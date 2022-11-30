NBA／比分與賽程 唐西奇41分大三元復仇勇士
NBA 11月29日戰績
尼克 140:110 活塞
勇士 113:116 獨行俠
快艇 118:112 拓荒者
NBA 11月30日賽程
08:00 76人 vs. 騎士
08:00 老鷹 vs. 魔術
08:30 熱火 vs. 塞爾蒂克
08:30 巫師 vs. 籃網
08:30 公鹿 vs. 尼克
09:00 暴龍 vs. 鵜鶘
09:00 灰熊 vs. 灰狼
09:00 馬刺 vs. 雷霆
10:00 火箭 vs. 金塊
10:00 公牛 vs. 太陽
10:00 快艇 vs. 爵士
11:00 溜馬 vs. 國王
11:30 拓荒者 vs. 湖人 (緯來體育台、ELTA1)
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