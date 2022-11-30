NBA／若雷納德當年選擇留暴龍？ 范弗利特：我們會三連霸
暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）日前上公鹿伊巴卡（Serge Ibaka）主持的廚藝兼訪談節目時表示，如果當年雷納德（Kawhi Leonard）選擇留在暴龍，將可以完成三連霸的霸業。
2019年范弗利特和雷納德、伊巴卡等球員幫助暴龍擊敗勇士拿下總冠軍，不過雷納德季末就選擇離開暴龍。被問到如果雷納德留在暴龍會發生什麼事時，范弗利特回應，「三連霸，這是肯定的。因為這是一支完美的球隊，大家對角色定位都有正確的心態，我們肯定會贏得更多。」
暴龍雖然在2019年拿下總冠軍，但當家球星雷納德和射手格林（Danny Green）分別在自由市場選擇快艇和湖人。隔年他們仍打出46勝18敗的戰績，但在泡泡園區不敵塞爾蒂克。
如今暴龍球隊陣容已經有很大的變動，當年的奪冠成員羅瑞（Kyle Lowry）被交易至熱火；伊巴卡輾轉到公鹿；小加索（Marc Gasol）則離開聯盟。當初的年輕球員范弗利特和席亞康（Pascal Siakam）成為隊上老大哥，帶領巴恩斯（Scottie Barnes）和阿努諾比（OG Anunoby）等年輕小將為了總冠軍奮戰。
伊巴卡也在節目上提問是否願意用巴恩斯交易籃網杜蘭特（Kevin Durant），范弗利特選擇力挺自家小老弟，「我不會這樣做，我是忠誠的人，不是商人，他是我的隊友。」
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