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NBA／自認最後關頭沒有走步 柯瑞嘆：不是我說的算
勇士今日作客獨行俠，以113比116惜敗。其中最關鍵的一球是在比賽還剩10秒左右時，柯瑞遭裁判吹判走步，賽後柯瑞(Stephen Curry)表示，「我認為那不是走步，但不是我說的算。」
Warriors fans hated this travel call on Steph Curry.— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2022年11月30日
Thoughts? 🤔pic.twitter.com/sdhWmQbZMS
對於比賽當下的心境，柯瑞表示，「我打得很笨，應該先選擇上籃，但當時的比分讓我想投英雄球，那球不是走步。」
主帥柯爾(Steve Kerr)對這個判決則表示，「我猜聯盟在強調這個動作，如果這種走步要吹(改變軸心腳)，以後也都要這樣吹。」
本季聯盟對於走步和翻球等吹判更加嚴格，根據《NBC Sports》記者哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）整理的數據顯示，上季場均只出現1.3次走步違例；今年10月1.7次；這個月激增到3.5次。
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