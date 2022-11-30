NBA／藍道砍36分繳本季代表作 尼克狂攻140分大勝活塞

賽前吞下二連敗的尼克作客東區爐主活塞力求止敗，在主力前鋒藍道（Julius Randle）狂砍36分的帶領下，比賽在第三節結束就進入垃圾時間，終場尼克順利以140比110收下勝利。

藍道首節就火力全開，射進5記三分球攻下17分，尼克在首節就轟下40分。第二節尼克持續保持進攻火力，並將活塞得分限制在24分，於是半場打完就取得14分領先。

第三節開打，尼克的進攻再度爆發，藍道攻下10分，巴瑞特（RJ Barrett）也有8分的貢獻，反觀活塞進攻狀態越來越差，這節打完尼克取得29分領先，比賽提早進入垃圾時間。最終尼克就以140比110收下勝利。

藍道本場比賽只打三節就貢獻本季新高的36分，另外有7籃板5助攻。巴雷特、布朗森（Jalen Brunson）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）都進帳16分。一路挨打的活塞沒有太多亮點，史都華（Isaiah Stewart）攻下全隊最高的19分外帶5籃板。