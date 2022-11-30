NBA／談太陽克勞德交易進度 瓊斯：目前沒有合適方案
近期被太陽升為球隊營運總裁的瓊斯（James Jones），今日接受媒體採訪時也被問到克勞德（Jae Crowder）的交易進度，他表示，「目前還沒有找到合適的交易方案。」
克勞德雖然沒有傷勢，但本季還沒有任何出賽紀錄，也沒有隨隊比賽。當記者詢問瓊斯是否球隊還有付克勞德薪水時，瓊斯給予肯定的答案並表示，「克勞德是一個好球員，他可以幫助任何球隊，其他球隊也清楚這點。」
對於交易的進度，瓊斯說，「目前還沒找到合適的交易對象，但最終肯定會達成交易。」
儘管克勞德不在陣中，保羅（Chris Paul）和強森（Cameron Johnson）兩名先發也因傷缺席大部分比賽。但目前太陽仍以14勝6敗高居西區第1，瓊斯對這樣的表現十分滿意，「我為球隊的表現感到驕傲，他們沒有被傷病、一分輸球的比賽（本季兩場）影響到心情。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言