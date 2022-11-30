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NBA／談太陽克勞德交易進度 瓊斯：目前沒有合適方案

聯合新聞網／ 綜合報導
克勞德。 美聯社
克勞德。 美聯社

近期被太陽升為球隊營運總裁的瓊斯（James Jones），今日接受媒體採訪時也被問到克勞德（Jae Crowder）的交易進度，他表示，「目前還沒有找到合適的交易方案。」

克勞德雖然沒有傷勢，但本季還沒有任何出賽紀錄，也沒有隨隊比賽。當記者詢問瓊斯是否球隊還有付克勞德薪水時，瓊斯給予肯定的答案並表示，「克勞德是一個好球員，他可以幫助任何球隊，其他球隊也清楚這點。」

對於交易的進度，瓊斯說，「目前還沒找到合適的交易對象，但最終肯定會達成交易。」

儘管克勞德不在陣中，保羅（Chris Paul）和強森（Cameron Johnson）兩名先發也因傷缺席大部分比賽。但目前太陽仍以14勝6敗高居西區第1，瓊斯對這樣的表現十分滿意，「我為球隊的表現感到驕傲，他們沒有被傷病、一分輸球的比賽（本季兩場）影響到心情。」

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