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NBA／綠衫軍火力極大化穩坐龍頭 主帥：仍有進步空間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克本季火力兇猛，泰托姆場均得分更創新高。 路透社
塞爾蒂克本季火力兇猛，泰托姆場均得分更創新高。 路透社

塞爾蒂克今天在「背靠背」出賽下火力依舊兇猛，全場轟出40次助攻，轟進24顆三分球，團隊命中率逼近6成，以140比105狠狠痛宰了黃蜂。

開季以來，綠衫軍場場得分破百，平均可以拿下120.4分，高居聯盟第一，近4戰更是衝到場均129分，淨勝對手19分之多。加上昨天面對巫師豪取130分，據統計，這是綠衫軍自1990年首度連兩戰至少拿到130分並且贏球的表現。

加上這波4連勝，塞爾蒂克近14戰取得13勝的成績，累積17勝4敗持續在全聯盟獨走。

對於綠衫軍開季以來的強勢表現，季前臨危授命接任主帥之位的馬祖拉（Joe Mazzulla）仍低調表示：「這只是一場比賽而已，往後還有艱難的賽程在等待我們。我們現在的感覺很好，但還沒不夠好。事情進展得很順利，我們還是要繼續保持下去。我們要更好去處理每個回合的攻守，還有場上空間問題。今天雖然贏球但改天就不一定了，我們還有很多進步空間。」

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